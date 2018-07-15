北韩举行盛大阅兵式纪念政权建立70周年

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北韩在政权建立70周年纪念阅兵式中并未展示洲际弹道导弹（ICBM），且金正恩委员长也未在当天的活动中发表演讲，而由北韩最高人民会议常任委员长金永南代替发表演讲。金永南未提及发展核武力量，只强调建设经济强国。据分析，北韩可能考虑到无核化协商而尽量克制用词，努力展现其不同面貌。





北韩在美北协商陷入僵局的情况下迎来政权建立70周年纪念日，令此次纪念活动尤为引人关注。在此背景下，韩国特使团访北为美北协商带来转机。据悉，金正恩委员长向韩国特使团表示，希望在特朗普总统的首个任期内实现无核化。而特朗普总统对此作出积极回应称，希望双方共同实现上述目标。此外，金正恩委员长还向特朗普总统转交了亲笔信。





此前，洲际弹道导弹会否亮相北韩阅兵式备受关注。一直以来，北韩在阅兵式展示洲际弹道导弹的目的被认为是炫耀其核武力量，而这将导致美国内部舆论恶化。因此，北韩在此次阅兵式中尽量保持低调。虽然《劳动新闻》在评论中提及北韩拥有“最强战争遏制力”，但也未直接提到核导能力和美国。





有分析认为，美北将以此为契机，为促使无核化协商取得进展营造环境。在此背景下，即将在平壤举行的第三次南北韩首脑会谈变得更为重要。无论目前气氛如何，若北韩和美国不同时采取无核化措施及相应措施，气氛随时都会急转直下。在此背景下，南北韩首脑会谈确定的方案将产生关键作用。