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明年度就业预算

为解决韩国经济目前面临的就业问题，韩国政府决定扩大相关财政支出。韩国政府认为，要想打破目前的局面，就要通过积极的财政运营来停止就业恶化、收入两极分化、低生育率和低发展的恶性循环。为了防止就业情况继续恶化，韩国政府决定投入史上最多的预算23.5万亿韩元（约合人民币1433亿元）来解决问题，而该预算占比也首次达到了韩国财政预算的5%。明年度就业预算的主要特点有：扩大针对青年、女性、新中年的支持；扩大应对第四次工业革命的培训及弱势群体的职业培训；加强失业工资等保障性雇佣安全网；为扩大就业而支持各发展阶段创业等。对此，韩国网友纷纷发表了意见，有些网友说：“比起之前的总统把国家的财产用于自己及其家人，现在的情况要好多了，不知道为什么会有人反对。”还有网友说：“取于国民的税收用于国民，这是再自然不过的事情了。”也有网友说：“反对增加公务员，公务员的年金又会增加很大一块儿，这会对国家的财政造成很大打击。”





鸡窝里飞不出金凤凰

“泥勺筷”是韩国贫困阶级用来自嘲的网络用语，是韩国经济长期不景气、就业问题日益突出而产生的新的网络词汇。这一词语之所以能够被大多数青年所认同，是因为收入的两极分化几乎成为了世袭制，很多底层青年根本没有机会翻身，“鸡窝里飞出金凤凰”已经成为了传说。而在这种情况下，有相关的研究报告显示，父辈的学历和经济情况会直接影响到子女的收入。对于20至29岁的人群来说，父辈学历为初中和高中的情况，工资相差并不多，但父辈为大学以上学历的情况，工资要明显高于前两者。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“也就是说，上层社会要过得更好，其他人和以前一样，这样的结果太令人心酸了。”还有网友说：“对于一个努力生活过来的人，这样的研究结果太令人失望了，我感受到了前所未有的剥夺感。”





中秋预订火车票

每到中秋节临近，韩国人就忙于预订回乡的火车票。而今年，韩国铁道公社推出了手机预订服务，受到了广大群众的好评。据韩国铁道公社透露，上个月28日和29日，在可以预订的90万张票中，有34万张是通过手机预订服务订出去的。之前韩国铁道公社担心的接入速度和稳定性也都得到了用户的认可。手机预订服务出现以后，之前为了买票而在火车站排队的拥挤场景也比以前改善了许多。与去年春节时期相比，在火车站熬夜排队的人减少了约10%，现场预订票数减少了11.7%。为了迎接明年春节的火车票预订，韩国铁道公社考虑引入云服务，提供最优的IT环境。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“熬夜排队买票真的很辛苦，现在方便了很多。”还有网友说：“就算再艰难，只要能回家也是值得的。”