韩国互联网之“窗”——韩国“Tmax Soft”公司

ⓒ TmaxSoft

现如今，软件和硬件的不断升级换代推动着互联网时代的飞速发展，韩国互联网公司的一些新理念给全球经济带来新的变化。今天我们要共同走进韩国“Tmax Soft”公司，这是一家进入PC操作系统市场的计算机软件开发商。我们将与公司副总裁尹亨峰（音译：윤형봉）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Tmax Soft”公司创始人朴大渊先生白手起家，他出生于一个贫穷的家庭，毕业于光州的一所商业高中。他在银行工作时对计算机产生了兴趣，1988年决定去美国留学，那时他已经30多岁了。他获得计算机科学工程博士回国后，成为韩国科学技术院的教授。他于1997年创立了“TmaxSoft”公司，自己开发核心软件。2000年，Tmax推出了自主研发的中间件软件“JEUS”。中间件产品是一种软件，充当操作系统或数据库与应用程序之间的桥梁。在“JEUS”发布之前，韩国的中间件市场上主要是外国产品。虽然它在发布时与国外产品相比缺乏认可，但“JEUS”的表现得到了国防部的认可，并被选中用于政府办公室。仅仅3年时间，它就占据了国内市场的最大份额。2003年，韩国首个数据库管理解决方案Tibero发布，开始与“甲骨文”公司竞争。公司致力于努力将核心软件本地化，Tmax在2018年7月推出了另一款优秀的产品。





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7月3日，Tmax公布了韩国操作系统TmaxOS，这对微软Windows形成挑战。为了超越全球计算机操作系统市场的领导者，Tmax利用其原始技术开发了开源数据和图形引擎。为方便用户，公司确保MS Windows操作系统上使用的应用程序也与TmaxOS兼容，同时非常注意安全问题。事实上，TmaxOS是十年辛苦研发的成果。





Tmax在2009年发布了自主开发的操作系统“Tmax Window”，但由于技术限制，它没有达到商业化阶段，导致公司出现财务困难。最终，Tmax将其技术集中在中间件上，并于2015年再次开发操作系统。将年收入的20％以上用于研发后，Tmax公布了其研发“韩国版Windows”的第二次尝试。TmaxOS热衷于创建原创操作系统，成为第一个获得GS认证的韩国PC操作系统。现在，Tmax表示它将进军B2B软件市场。





目前使用微软 Windows 7的韩国公共设施和公司将在明年上半年改变其操作系统。Tmax的目标是进一步加强TmaxOS的可用性，并在此时扩大其客户群，并最终瞄准全球市场。当然，与年销售额超过1000亿美元的微软竞争并不容易。但是，在与IBM和甲骨文的竞争中，Tmax已经进军美国、芬兰、印度、俄罗斯、巴西和泰国，他们对未来充满信心。凭借其无尽的追求，Tmax一直在不断推出韩国软件。让我们共同期待Tmax在操作系统领域取得更大的成功。