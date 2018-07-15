韩美自由贸易协定新进展

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韩国时间9月3日，韩国和美国公布了韩美自由贸易协定的修订方案，最近公布的8份文件包含了韩美自由贸易协定的修正条款。美国总统特朗普对韩美自由贸易协定提出质疑，要求修改这项实行了6年的协定，他在2017年大选的竞选活动中认为这份协定扩大了美国的贸易逆差。在特朗普上任后，首尔和华盛顿进行了3轮谈判，今年3月初，双方原则上同意修改这份协定。今天，我们邀请到了韩国LG经济研究所的金亨柱（音译：김형주）博士，与他共同聊一聊修订后的韩美自由贸易协定。





自总统选举以来，特朗普总统多次公开表达对韩美自由贸易协定的不满。他声称这份协定导致汽车行业贸易不平衡。换句话说，他指责韩美自由贸易协定扩大了美国的汽车贸易逆差。因此，此次修订包括了减轻此类担忧的措施。另一个值得注意的变化是对 “投资者-国家争端解决（ISDS）”机制的有关修改。韩国方面曾抱怨根据现行的 “投资者-国家争端解决”机制条款，仲裁程序对美国投资者来说往往极为有利。作为回应，双方增加了防止滥用这一制度的条款，希望避免任何不必要的诉讼。





韩美自由贸易协定的最新修订方案表明，韩国政府选择保护其农业和钢铁工业，同时在汽车领域作出一些让步。与此同时，长期以来被韩国认为不公平的“投资者-国家争端解决”机制条款的修订被认为是这次修订所取得的成果。





美国和其他国际公司过去曾滥用韩美自由贸易协定或韩-欧盟自由贸易协定，对韩国政府采取不必要的法律行动。通过最新的修订案，可以防止这种滥用行为。更具体地说，试图通过一份自由贸易协定解决争端而失败的投资者将无法再通过另一个自由贸易协定提出异议。根据修订后的方案，提起诉讼的公司必须提供证据，而现行协议规定要求韩国政府提供证据。预计这一变化将避免公司随意提起诉讼，帮助韩国政府实施经济政策。





今年5月，美国对冲基金艾略特管理公司向韩国发起了价值超过8000亿韩元的法律诉讼。该对冲基金要求韩国政府赔偿其因三星物产等公司2015年合并而遭受的损失和损害，并指责韩国政府不当干预该流程。此举是基于韩美自由贸易协定的“投资者-国家争端解决”机制条款提出的。由于该条款允许因韩国政府政策而遭受损害的美国投资者通过国际仲裁机构要求赔偿，因此韩国提出了对侵犯司法主权和过度诉讼的担忧。但是，对自由贸易协定的最新修订将禁止滥用上述条款。然而，韩国汽车业可能遭受一定的损失。





最新的修订方案不太可能对韩国汽车出口产生重大影响。一些韩国汽车制造商正在开发皮卡，但尚未达到商业化阶段，而韩国进口外国汽车的限制条款将被放宽。最近，韩国的外国进口车辆数量大幅增加，特别是我们在路上看到更多的进口SUV车型。大多数SUV车型，包括欧洲或日本汽车制造商的SUV车型都是在美国生产的，他们都将受益于新的进口法规，在韩国市场获得更多的市场份额。





美国强烈要求对涉及汽车行业的条款进行修订。根据修订后的协议，美国将追加对韩国皮卡进口产品征收20年的关税，预计将从2041年1月1日开始执行。美国汽车进入韩国市场的限制被放宽，进口量将扩大到50000辆。目前，美国排名前三的汽车制造商向韩国出口约19000辆汽车。修订后的自由贸易协定将使通用汽车等美国汽车制造商更容易扩大对韩国的出口。然而，考虑到最近美国和墨西哥之间关于北美自由贸易协定的重新谈判商讨保持原产地规则不变，这对韩国汽车业来说是一个非常敏感的问题，似乎有助于尽量减少可能发生的实际损失。但人们对华盛顿方面向韩国汽车征收25％关税的动作仍存在担忧。





虽然美国已经同意修订自由贸易协定，但华盛顿方面仍有可能进一步滥用《贸易扩展法》第232条。从美国的角度来看，《贸易扩展法》第232条涉及国家安全。该法案授权美国总统在认为国家安全受损时可以调整其他国家的货物或材料进口，且这是世界贸易组织批准的规定。与该法案的其他部分不同，第232条涉及特定产品，如钢铁、铝和汽车。这意味着即使在批准新的自由贸易协定后，韩国的担忧仍将存在。





在目前的美国贸易环境中，华盛顿是否会将韩国汽车从25％的关税征收对象中豁免无法预测。汽车关税问题的变数在不断增加，因为在与墨西哥进行北美自由贸易协定谈判之后，美国也在与欧盟就自由贸易协定进行重新谈判。虽然韩国似乎已经在美国与其他贸易伙伴谈判之前修改韩美自贸协定来降低损失，但问题很大程度上仍取决于华盛顿未来基于《贸易扩展法》第232条所采取的动作。因此，韩国政府正在进行外交努力，确保韩国汽车免除25％的关税，同时试图加快对韩美自由贸易协定的修订。特朗普总统已经提到经修订的韩美自由贸易协定可能会在9月18日召开的联合国大会期间签署，韩国政府也打算让其在明年生效。现在所有的目光都集中在韩美两国如何改善双边贸易环境并平衡新框架下的利益之上。