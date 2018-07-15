文在寅总统呼吁美北首脑大度布局大胆决断

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在即将举行第三次南北韩首脑会谈之际，文在寅总统开始积极采取行动。他除了对外呼吁美国与北韩大胆作出决断之外，还对内呼吁朝野积极合作，提供超党派的支持。





韩国政府已经在国务会议审议通过了《板门店宣言》批准动议案，但是批准动议案获得国会的同意并不容易，最主要的原因是落实《板门店宣言》需要投入庞大的预算，政府在批准动议案中提出的明年度相关预算为4712亿韩元，预算将被用于南北韩合作，相较今年的1726亿韩元增加2986亿韩元。由此，今明两年连接南北韩铁路与公路和进行森林合作等共将投入6438亿韩元预算。通常，政府在向国会提交批准动议案时需具体注明对未来5至10年国家税收造成的影响，但《板门店宣言》批准动议案仅包括明年一年的预算，对此，自由韩国党和正未来党等在野党提出谴责，认为这是政府为避免遭到民众反对而使用的伎俩。根据这份政府预算，连接铁路与公路的预算为2951亿韩元，森林合作与社会文化体育交流的预算分别为1137亿韩元和205亿韩元，离散家属团聚活动预算为336亿韩元，比今年增加近3倍，此外，还新编排了83亿韩元的开城南北韩共同联络事务所运营预算。在野党方面指出，政府并未注明双方进行交流的大项目预算，而是仅写入这些实际进行合作的小项目。





实际上，政府提出的两年间6438亿韩元预算与过去政府或民间机构的预计相差甚远。此前2008年，统一部推算履行《10.4共同宣言》的预算为14.3万亿韩元，金融委员会在2014年“统一金融报告”中，将北韩基础设施投资费用预计为153万亿韩元。对此，韩国统一部表示，具体的财政预算需通过对北韩当地的调查、各项目工作接触以及确定工程规模和时间等之后才能正确计算。