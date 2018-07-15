《漫话国乐》 泛彼中流/ 昔人已乘 / 六字拍、三山半落、香肉打令





盘索里《沈清歌》的一段“泛彼中流”描写了沈清为了让父亲重见光明，把自己卖给船夫当祭品，坐船驶向大海的场面。直到离别当天，沈清隐瞒事实：为了购买供养米，把自己出卖的事情。到了离别的当天早上，沈清才跟父亲吐露事实。之前，父亲一直以为女儿去丞相家当干女儿，得知真相后，父亲绝望到悲痛欲绝，倒在地上不停地痛哭流泪。当时沈清芳龄15，不难想象她当时的心境，留下心爱的父亲与朋友，踏上永别的道路，再也不能回家，实在令人心如刀绞。“泛彼中流”描写了心中充满哀伤的瞬间以及在沈清眼前呈现的迷人的海景。

{音乐1: 盘索里《沈清歌》中“泛彼中流”/成昌顺}





“泛彼中流”因歌颂中国的潇湘八景而又名“潇湘八景”。潇湘八景指湖南省洞庭湖南边，潇水与湘江汇接处的八个著名景点，作为题材经常出现在古画与古诗中。在“泛彼中流”中，潇湘八景以“山市晴岚、烟寺晚钟、渔村落照、江天暮雪、潇湘夜雨、洞庭秋月、远浦帆归、平沙雁落”八类意境氛围被描写出来。很多听友可能还没有亲眼见过潇湘八景，但听了上述描写，应该不难想象其风光。让我们回到沈清的故事中，当沈清坐船前往印塘水的途中眼见的风景与潇湘八景相媲美，如果这是今生最后一眼目睹的家乡，任何一个场面都会动人心弦的吧。





除了潇湘八景，在韩国的国乐中还经常出现其他中国的著名景点。《昔人已乘》是以中国著名诗人崔颢的名诗《黄鹤楼》为歌词、谱上传统时调的旋律。

“昔人已乘黄鹤去，

此地空余黄鹤楼，

黄鹤一去不复返，

白云千载空悠悠。”

{音乐2: 时调唱《昔人已乘》/金炳午（音）}





黄鹤楼是位于中国武汉的楼阁，与滕王阁、岳阳楼、凤凰台一道被誉为“江南四大名楼”。相传，在古代，黄鹤楼附近有一家酒店，一位道士常常来这里喝酒，但从不给钱。有一次，道士临走之前用橘子皮在墙上画了一只黄鹤，画得生动逼真，栩栩如生。神奇的是，如果客人对着墙上的黄鹤拍手，黄鹤就会下来翩翩起舞。从此，酒店的客人越来越多，生意也日益兴隆。10年后，道士再次来到酒店，从腰间拿出笛子吹奏，黄鹤徐徐飞出墙壁，道士便骑上黄鹤缓缓飞走。后来，酒店老板为了纪念道士与黄鹤，斥资兴建了黄鹤楼。这座楼阁随着时间的流逝，经过多次的改建，成为现在5层规模的巨大楼阁，如今登上楼阁，可以俯瞰整个武汉市区。





唐代著名诗人李白也有一段关于黄鹤楼的故事。有一次，李白登上黄鹤楼，放眼天下，突然心血来潮，诗兴大发，他正要提笔写诗时，发现崔颢早已到这里写下名诗《黄鹤楼》。李白对崔颢的诗佩服不已，觉得自己写不出如此出众的诗，便遗憾地搁笔离开了黄鹤楼。但是后来，李白登上南京的凤凰台留下了一首闻名遐迩的名诗《登金陵凤凰台》，其中“三山半落青天外，二水中分白鹭洲”的诗句经常出现在韩国的民谣当中。

{音乐3: 南道民谣《六字拍》等/安淑善}