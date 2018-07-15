美国和北韩举行第二次首脑会谈的可能性

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8月24日美国总统特朗普取消国务卿蓬佩奥访北计划时，美北关系像似陷入僵局，但是最近又出现了一道曙光。





华盛顿当地时间9月10日，美国总统府白宫发言人桑德斯表示，北韩国务委员会委员长金正恩通过亲笔信提议举行第二次美北首脑会谈。因此，美北首脑能否再次会晤，引起国际社会密切关注。





金正恩委员长和特朗普总统曾交换过两三次亲笔信，但是没什么实质性的内容。与此相比，金正恩委员长此次通过亲笔信提议特朗普总统举行第二次首脑会谈，这意味着美北双方通过私下沟通达成某种共识。过去，北韩拒绝接受美方提出的要求，但是在9.9节，也就是北韩政权成立70周年阅兵式上，没有展示洲际弹道导弹，为重启美北对话营造良好环境。对此，美国政府作出了正面反应。





以目前的情况来看，美国和北韩有可能举行第二次首脑会谈。美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿表示，第二次美北首脑会谈可能在今年内举行。

北韩国务委员会委员长金正恩提议举行第二次美北首脑会谈后，美国政府作出正面反应。因此，美北无核化协商或许能取得实质性的进展。那么，北韩国务委员会委员长金正恩为什么提议美国总统特朗普举行第二次美北首脑会谈呢？





金正恩委员长掌权后，在2016年5月举行的劳动党第七次全国代表大会上首次提出经济发展五年规划，目前已经过了两年半的时间。这是北韩时隔36年举行的劳动党全国代表大会，也是北韩于1987年提出第三次经济发展七年规划后，时隔30年提出的经济发展规划。金正恩政权为实现当时提出的经济发展目标，必须招引外部资金。为此，首先要缓和美国等国际社会的对北韩制裁。因此，金正恩委员长提议特朗普总统举行第二次美北首脑会谈，试图通过协商维护其体制安全与经济发展。

目前，北韩国务委员会委员长金正恩为社会主义经济建设倾注全力，不谈经济建设与核武力建设并行路线，并提议美国总统特朗普举行第二次美北首脑会谈，试图在会谈中取得美国缓和对北韩制裁的成果。反观美国总统特朗普若能在11月中期选举以前举行第二次美北首脑会谈，将可在游说中炫耀其在北韩核问题上取得的成果。因此，第二次美北首脑会谈有望于11月以前在美国首都华盛顿举行。





美国中期选举将于11月初举行。因此，很有可能在10月举行第二次美北首脑会谈。目前，美国总统特朗普像似希望在华盛顿举行第二次美北首脑会谈。因为金正恩作为北韩最高领导人首次访问美国，将引起全球媒体更大关注。而北韩国务委员会委员长金正恩虽然希望在平壤举行会谈，但是为改善美北关系，将不排除在华盛顿举行第二次美北首脑会谈的可能。





不论如何，如果今年10月得以举行第二次美北首脑会谈，有可能为推进北韩无核化铺平道路。

在6.12新加坡美北首脑会谈时，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩就无核化、安全保障、关系正常化等问题达成框架协议，但是在三个月后的今天仍未能取得实质性进展。





目前，美国要求北韩提出核导清单，并将部分核弹头等运出国外。对此，北韩主张要与《终战宣言》、缓和对北韩制裁采取同步行动而使北韩无核化协商陷入僵局。





目前北韩最希望的是美北发表《终战宣言》，外加其他。也就是说，北韩一定要签署《终战宣言》，此外还可能要求美国构建稳定的对话机制，并在平壤和华盛顿互设联络办事处或代表部。如果第二次美北首脑会谈得以举行，且美国同意北韩的要求，北韩无核化协商有望取得相当的成果。





在此，我们期待第二次美北首脑会谈能够顺利举行，并为推进北韩无核化进程注入强大动力。