2004年南北韩开展金刚山神溪寺修复工程

ⓒ KBS News

今年5月22日，也就是农历四月初八佛诞节这一天，南北韩时隔三年共同举行祈愿仪式。

1997年南北韩首次在佛诞节举行共同祈愿仪式以来，韩国佛教界为恢复民族同一性作出不懈努力，2004年为促进南北韩民间交流、奠定韩半岛和平统一基础而开展金刚山神溪寺修复工程。





1989年，法陀僧侣以参加在平壤举行的世界青年和学生联欢节活动为契机，积极展开统一运动；1992年成立“祖国和平统一佛教协会”，正式开展对北韩援助活动；1997年为遭受粮食短缺之苦的北韩居民在黄海道沙里院兴建面条工厂；1998年开始积极展开南北韩佛教交流。之后，同北韩亚太和平委员会签订《金刚山文化遗迹修复协约》，并作为第一项事业着手推进韩战时期被烧毁的金刚山神溪寺修复工程。





我们不是说金刚山有12000个山峰、89000个庙宇吗？从佛教的观点来看，这里是“极乐净土”，但是在韩战时期，这里的庙宇几乎全被烧毁。北韩开放金刚山旅游时，开辟了一条途经“九龙渊”、“九龙瀑布”的神溪寺旅游线路。过去，很多高僧长途跋涉来到神溪寺修法，因此我们决定首先修复神溪寺，以治愈同族相残的哀伤，并同广大佛门子弟一道在这里共同祈愿韩半岛和平统一。





神溪寺创建于公元519年、新罗法兴王6年，同长安寺、榆岾寺、表训寺并称为“金刚山四大古刹”。“壬辰倭乱”时，西山大师和泗溟大师在神溪寺召集僧兵对抗倭寇，但是寺庙建筑在韩战时期不幸被炮火摧毁，仅留有一座石塔。因此，南北韩商定首先着手修复神溪寺，2011年共同进行地表调查，2004年4月6日正式破土动工。





当时，韩国方面提供建筑材料等约70亿韩元的工程费用，北韩方面提供工程所需的人力。2004年11月，在预定修复的15个建筑中，首先建成“大雄殿”建筑。





“大雄殿”建成后，韩国方面派遣常驻僧侣前往神溪寺指挥修复工程。2005年建成万岁楼、寮舍、山神阁等建筑和三层石塔，2006年建成极乐殿、七星阁、罗汉殿等其余建筑。





特别值得一提的是，南北韩学者和工程师们一一对照古代文献，从主柱、柁梁、椽架到丹青进行完美修复，2007年10月13日举行了落成仪式。





2004年4月动工后，时隔3年6个月修复完成的神溪寺恢复了庄严的古刹面貌。集结南北韩佛教精髓修复完成的神溪寺克服分裂后不断扩大的文化差异，以民族和谐的象征重新诞生。





此前，北韩于2006年进行第一次核试验等，韩半岛局势严重恶化，但是神溪寺修复工程依旧稳步推进，向世界传播南北韩和谐与和平的信息，并在神溪寺修复完成后，计划修复内金刚佛教遗迹，以促进南北韩佛教交流与合作，但因南北韩关系出现变数而未能付诸实行。





2015年10月15日，100多名南北韩佛教徒聚集于金刚山神溪寺，举行了神溪寺落成8周年纪念法会。





神溪寺于2007年修复完成，但是2008年在金刚山发生韩国游客遭北韩哨兵枪杀事件后，韩国政府禁止民众前往金刚山观光旅游，南北韩宗教交流也被中断。





2015年，南北韩僧侣、信徒和四部大众在金刚山神溪寺举行神溪寺落成8周年纪念法会，并宣布今后将通过南北韩佛教交流，为传承传统文化、促进韩民族和谐发展与韩半岛和平统一作出贡献。但是2017年南北韩佛教界未能一同举行神溪寺落成10周年纪念法会，我们希望南北韩宗教交流活动今后能不受政治、军事的影响。





在韩半岛局势紧张、南北韩关系恶化时，南北韩宗教交流活动也受其负面影响。但是今天南北韩关系回暖，且在积极营造韩半岛和平氛围，因此我们期待韩国人民今后能经常前往南北韩佛教交流与民族和谐的圣地“神溪寺”，祈愿韩半岛尽快实现和平统一。