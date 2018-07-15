都钟焕：将推进南北韩共同参加东京奥运会预选赛

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韩国文化体育部长官都钟焕为出席韩中日体育部长会谈，目前正在东京访问。他说，南北韩代表团将在2020年东京奥运会共同入场和扩大组成联队参赛。2018年雅加达亚运会时期，由于时间紧迫，南北韩组队参赛的名额受到限制，所以在东京奥运会之前，必须提前做好准备，从预选赛开始就共同参加训练。





南北韩组成联队参加体育比赛是推动双方关系发展的最理想活动之一。双方组建联队的历史要追溯到1991年，当时首次组队参加了乒乓球比赛。1991年4月，第41届世界乒乓球锦标赛在日本千叶举行，南北韩组队参赛，获得女子团体赛冠军。当时，南北韩联队使用“KOREA”这一名称，用韩半岛旗代替国旗，并奏响《阿里郎》代替国歌。同年6月，南北韩第二次组队参加在葡萄牙里斯本举行的第6届世界青年足球锦标赛并成功踢入八强。后来，南北韩关系恶化，一段时间内未能再共同组队参赛。2000年以后，南北韩仅在几项赛事的开闭幕式共同入场，包括2000年悉尼奥运会、2002年釜山亚运会、2004年雅典奥运会和2006年都灵冬奥会。南北韩再次成功组建联队参赛是今年的平昌冬奥会时期，南北韩组成了女子冰球联队，虽然这是双方第三次组建女子冰球联队，但参加奥运会还尚属首次。接下来，南北韩在今年4月组队参加在瑞典哈姆斯塔德举行的世界乒乓球锦标赛，在雅加达亚运会又组成联队参加篮球等三项比赛。目前，除了推进南北韩共同为两年后的东京奥运会做准备外，韩国文体部长官都钟焕还说，希望南北韩能在2032年共同举办奥运会。