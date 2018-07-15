普京称韩半岛正常化极为重要 习近平称所有国家均欢迎美北会谈

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在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的第四届东方经济论坛是可以了解各国立场的一次国际会议。论坛举办期间，俄罗斯、中国和日本等主要国家的元首纷纷对韩半岛对话局面表示了支持。





俄罗斯总统普京提出国际社会共同保障北韩体制安全的方案，即以北韩无核化为代价，国际社会向北韩提供安全保障。他还说，如果北韩对仅有美国的保障感到满意也好，但如果难以实现，由国际社会为其提供保障不失为一个好办法。





中国国家主席习近平强调东北亚的多边主义。他说，东北亚国家应把握历史机会，加强合作。有分析认为，习近平的这番话针对美国而说，目的是强化中国在东北亚地区的影响力。《环球时报》曾指出，由于韩半岛问题，东北亚未能实现经济统合。





日本首相安倍晋三再次阐明与北韩国务委员长金正恩举行首脑会谈的意愿。他说，希望摆脱相互间的不信任，与金正恩委员长进行面谈。他强调，希望韩半岛无核化和美国对北韩安全保障能够一同实现。此外，期待第三次南北韩首脑会谈能为韩半岛无核化带来具体行动。





韩国国务总理李洛渊表示，韩半岛是和平与共同繁荣的起点，期待为东北亚和世界作出贡献，坚定不移地前进。他说，维护韩半岛的和平，构建远东交通和物流基础，才能完成欧亚大陆的人际与物流发展。李洛渊说，深化地区合作，构建东北亚经济共同体将推动整个欧亚大陆迈向繁荣。