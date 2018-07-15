韩国版的线上穿衣助手 – STYLE SHARE

ⓒ Getty Images Bank

STYLE SHARE是《VOGUE》杂志、 《InStyle》杂志、 《CeCi》等杂志热荐的No.1时尚软件和时尚平台，他们在韩国获得数千万美金融资，致力于解决年轻人穿衣的烦恼。STYLE SHARE平台上累积了近130万名用户，其中每天有20万的活跃用户，实时分享更新的日常时尚、想拥有的衣服、化妆技巧及打折信息等资讯。 STYLE SHARE是为深深热爱时尚的用户们准备的空间，在这里可以分享你身边的时尚信息，让生活更加丰富多彩。

8月末，STYLE SHARE与各设计品牌合作，重磅推出了一款从产品企划、制作到销售的“HEART CODE”系统。HEART CODE将在三个月内在平台上在线登录的消费者寻找出来后，分析消费者行为，预测今后将流行的关键词，然后立即与各设计品牌进行商品企划，不仅是服装领域，在鞋帽、皮包、美妆等多样的领域中也完美呈现。9月的服装趋势关键词为“复古”，当相关负责人搜集了上三个月间有关“复古”的关键词时，数据显示：CHUCK, DAYLIFE等12个品牌使用了此关键词，同时具有复古风格的单品显示为有带帽衫、裤子、背包等等。

另外，在这个平台上还可以和全球的时尚达人进行沟通，对于“穿什么？”、“如果穿出更适合自己的风格”等一系列问题都可以在这里找到答案。





<前沿视线>





变化的水果市场消费趋势

随着市场变化和消费升级，消费习惯与以往相比已大有不同，水果市场经销商或生产者果农需要深入了解掌握这些变化和趋势，满足新的需求，才能取得高收益。消费出现新的主体，用户数据显示：购买客户多是80后和90后的消费主力。他们不再如父辈那样选择线下超市、菜市场等传统购买地，而是选择精选产品，比如简易水果。简易水果指的是，不需要洗涤和削皮，可以直接吃的切块水果、水果果酱、水果点心等等，销量也在不断上升。





解读2018秋冬男装趋势

秋天就要来了，三星物产的服装部门表示：今年韩国秋季男装的大趋势(Mega Trend)是舒适和实用性。换个说法就是，与任何服装都可以轻松混搭的“混合型（HYBRID STYLE）”单品的人气越来越高。另外，上世纪80-90年代的复古风又掀起了热潮，格纹图案和灯芯绒布料再次流行。三星服装研究所的首席研究员表示：添加现代风格元素的实用型单品和可以随意搭配的混合型服装商品越来越受欢迎。男性朋友们在秋冬季节可以脱掉沉闷的正装，对经典单品进行再分析，选择轻松简单又实用性的服装单品。





农产品的消费趋势在“线上”

近年来，新城市消费者的消费方式和消费动机发生了显著变化，再加上生活环境的改变，农产品的消费形态也随之发生变化。购物无界，电子商务在这段时间呈现爆炸式增长，他们以更便宜的价格、方便轻松的购物方式、多样化的产品选择吸引着消费者快速改变购物习惯。在韩国，大部分的农产品利用线上渠道来实现消费者到达率和消费者互动的最大化，商家开展线上销售和派送等线下业务，利用O2O等新型流通手段实现传统和现代的融合。通过凌晨物流等方式将果蔬、家庭简易餐、点心等带给消费者们。