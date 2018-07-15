双龙历史遗留问题迎新进展 劳资商定下岗职工复职

ⓒYONHAP News

双龙汽车下岗职工的相关问题是该公司在2009年进行结构调整时实施的裁员导致的。当时被解雇的员工共165人，其中45人已经复职，尚有119名职工未能复职。





双龙汽车问题可以追溯到上世纪90年代后半期。由于当时双龙汽车经营不善，后被上海汽车集团收购。而随着上海汽车放弃经营权，双龙汽车又再次陷入困境。在此过程中，有部分职工被解雇。后来，双龙汽车被印度马恒达集团（Mahindra Group）接管，正逐步恢复正常经营。





截至上世纪80年代，双龙汽车隶属于当时韩国10大集团之一的双龙集团，并且是双龙旗下的主力企业。但上世纪90年代后半期，双龙汽车因经营不善，加之国际货币基金组织外汇危机而遭受重创。为恢复正常经营，双龙汽车决定出售股权，以谋求结构调整。几经波折后，2004年中国上海汽车集团收购了双龙汽车48.9%的股份，使得双龙汽车得以恢复正常经营。但被上汽收购后，双龙汽车销量依旧持续下滑，面临经营困境。据悉，当时上汽集团并未向双龙汽车注资，而只是掌握了双龙的技术。2008年年末，上汽以工会拒绝结构调整为由撤资，2009年年初双龙申请法定管理，上汽放弃经营权。此后，双龙汽车采取自救措施，并在此过程中进行了结构调整。其间，工会组织职工大罢工，劳资双方在占据工厂和关闭工厂之间形成对立。当年8月4日警方介入，经过两天的管制，结束了罢工运动。此后劳资双方通过无薪休假、循环休假、转换营销岗位和主动退休等方式达成妥协，部分职工下岗也是在这一过程中发生的。双龙汽车收拾残局后，经过企业回生程序，出售给了印度马恒达集团。企业回生程序在2011年结束。然而，下岗职工只有部分人员复职，仍有119人等待安顿。