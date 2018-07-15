南北韩共同联络事务所正式揭牌成立

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南北韩共同联络事务所14日正式揭牌成立。南北韩原计划于今年8月成立共同联络事务所，成立时间被推迟的主要原因是这一计划引发违反对北韩制裁决议的争议，韩方需更多时间与美方进行进一步协商。





这里所说的争议是指韩方需将石油和电力运入开城，以保证事务所运营，但此举有违反对北韩制裁决议之嫌，从而引发了争议。对此，美国国务院表示，将密切检查相关行为是否违反对北韩制裁，暗示将阻止南北韩成立共同联络事务所。韩方因相关争议也承受了较大压力，为化解美方的忧虑，韩国政府向外界强调开设南北韩共同联络事务所的意义，并保证不会破坏对北韩制裁的宗旨。除此之外，韩国政府还采取实质性措施，寻找其他替代方式保证电力等的供应。有分析认为，相关争议的背后还有美国内部的不满。美方认为，在北韩未采取进一步无核化措施的情况下，南北韩过于快速地发展双边关系。对此，美国国务院再次提醒称，改善南北韩关系和解决北韩核问题不能分开来谈。此外，美国国务卿蓬佩奥取消访北计划也对南北韩推迟成立联络事务所产生了一定影响。若蓬佩奥按照原计划访北，美北谈判取得进展，南北韩或可顺利推进成立事务所的原有计划，但由于美国方面宣布取消蓬佩奥访北，南北韩成立事务所的计划也受到了影响。对于韩方来说，需要在无核化问题上与美方保持一致步调。





但以韩国特使团访北为契机，南北韩敲定第三次首脑会谈日程，美国总统特朗普接收到北韩国务委员长金正恩的亲笔信等，情况再次好转。在此背景下，南北韩最终正式揭牌成立共同联络事务所。