每逢佳节倍思亲-韩国人过中秋节

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李宝英(企业中文讲师，自由职业者)





一年一度的中秋节又到了。那么，韩国人过中秋吗？中秋节对韩国人有着怎样的意义呢？有请在韩国企业做中文讲师的李宝英，为我们介绍一下韩国人的中秋文化。





ⓒ KBS

南：请自我介绍一下好吗？

李：我住在首尔，是一名中文讲师。





南：韩国人过中秋节吗？中秋节对韩国人有怎样的意义呢？

李：韩国人过中秋节，韩国人一年有两大重大传统节日，一个是春节，一个是中秋节。对于韩国人来说，中秋节的意义更加重大，也更隆重。中秋节不仅是一个节日，而且也是一年当中最虔诚地感谢祖先的日子，所以韩国人家家户户都会在中秋节那天的早上，摆一大桌子美味佳肴，宴请先祖之灵，感恩先祖的馈赐和保佑，此为“茶礼”。





南：茶礼的准备由谁来进行呢？

李：当然主要是这个大家庭里的女人们，她们会准备好些天，即使很劳累，也要花费很多钱，但是还是认为祭奠祖先要以诚相待，这样才会得到先祖的保佑。

南：韩国人过中秋的方式也发生了不小的变化吧？

李：是的。很多家庭觉得，一年两次的小长假很宝贵，所以也会安排全家一起出去旅游，然后在酒店里简单地举办茶礼，感恩祖先的恩德，也求得祖先的谅解。