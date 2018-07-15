Nam Joo-hyuk





生日：1994年2月22日

身高：188cm

体重：73kg

血型：A型

出生地：釜山广域市

学历：首尔湖西艺术实用职业学校 模特系





模特兼演员南柱赫出身于釜山，一直生活到17岁。在釜山庆南中学就读时，是学校的篮球运动员。后由于胫骨部位接受了两次手术，不得已放弃了篮球。此后，全家搬去京畿道水原市，从水一高中毕业。20岁时出现在湖西艺术实用职业学校举办的“Top Model大赛”的舞台上并夺得了大奖，被韩国知名模特经纪公司K PLUS签下。2014年4月，南柱赫为乐童音乐家组合拍摄了出道MV《200%》和《Give Love》，同年8月还出演了tvN的连续剧《剩余公主》，首次涉足影视圈。2014年7月至2015年4月出演了JTBC综艺节目《我去上学了》，吸粉众多。随后在2015年4月播出的KBS连续剧《Who Are You：学校2015》中首次担任主角。





代表作：

2018年 电影《安市城》

2017年 连续剧《河伯的新娘2017》

2017年 连续剧《举重妖精金福珠》

2016年 连续剧《月之恋人：步步惊心丽》

2016年 连续剧《奶酪陷阱》

2016年 连续剧《华丽的诱惑》

2015年 连续剧《Who Are You：学校2015》

2014年 连续剧《剩余公主》