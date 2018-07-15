南北韩共同联络事务所14日揭牌成立

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作为南北韩首脑签署的《板门店宣言》核心内容之一的南北韩共同联络事务所揭牌仪式14日举行。南北韩共同联络事务所主要负责南北韩政府间沟通联络、会谈磋商、支援民间交流和保障往来人员便利等事务。

当天的揭牌仪式标语为“现在，让我们共同前进”，统一部长官赵明均、国会、政府、学术界和市民团体等韩方代表出席活动，北韩由祖国和平统一委员会委员长李善权率队出席。在进行揭牌、致辞和合影等环节后，赵明均与李善权共同签署并交换了《关于联络事务所结构及运营的协议书》。





南北韩共同联络事务所入驻曾在开城工业园区内被用作南北韩交流合作协议事务所的4层建筑。《板门店宣言》中，南北韩决定将联络事务所设置在开城一带，在此后举行的高级别会谈中，最终选址开城工业园区。共同联络事务所负责人由南北韩首脑分别委任，韩方负责人为统一部次官千海成。双方负责人在南北韩边境每周举行一次例行会议和协商，扮演联络人的角色。统一部长官政策辅佐官金昌洙（音）任事务处长，代替千海成常驻联络事务所。事务处由30人组成，事务处长实为联络事务所第二负责人。

南北韩共同联络事务所揭牌成立对构建双方经常联络渠道具有重要意义。目前，南北韩设有板门店联络渠道和军事通讯线路，但二者仅能单纯交换信息，无法进行更复杂的沟通。而南北韩共同联络事务所是政府间常驻机构，双方可随时进行对话。该机构的揭牌成立将成为南北韩关系稳固发展的基础。统一部表示，可随时进行联络的渠道不仅有助于南北关系，还有助于美北关系取得进展，最终将带来韩半岛的和平与稳定。





韩国政府还计划以共同联络事务所为基础，视南北韩关系发展情况，在首尔和平壤打造联络代表处。为此，需要最先解决的是尽快让共同联络事务所发挥职能作用。另外，还需要消除美国的疑虑，而最大的问题在于北韩尚未采取实质性的无核化措施，若北核问题毫无进展，共同联络事务所的工作也将陷入被动。