北韩迎建政70周年 洲际弹道导弹未现身阅兵式

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本月9日，北韩举行庆祝建政70周年阅兵式，以洲际弹道导弹（ICBM）为首的战略武器并未亮相。有评价称，北韩此举意在为无核化协商营造和谐氛围。





备受瞩目的北韩国务委员会委员长金正恩并未发表讲话，由最高人民会议常任委员长金永南代替，他在讲话中强调国家经济发展目标，并未提及核武力量。外界认为，北韩本次阅兵式的整体氛围不同以往。过去出现在阅兵式上的战略武器、谴责美国、反美团体操等内容均未出现。由于本次阅兵式在美北无核化协商陷入胶着的情况下举行，因此备受瞩目。最受关注的有两点：首先是阅兵式上是否会展示洲际弹道导弹，这被视为北韩是否展现无核化与对话意志的标杆。考虑到今年2月北韩在建军节阅兵式上展示火星-14、火星-15型洲际弹道导弹，此次可谓对阅兵式规模作出了调整。不仅如此，大部分反美内容也销声匿迹。例如《劳动新闻》虽在社论中强调“北韩具有最强的战争遏制力”，但并没有提及核武器和导弹能力以及美国。第二个关注焦点是金正恩所传递的信息。与以往不同，本次由金永南发表讲话，主要内容是强调国家经济建设。分析称，北韩本次举行建政阅兵式尽量避免刺激以美国为首的国际社会。





此前，金正恩曾向韩国总统特使团表示，希望在特朗普总统第一任期内实现半岛无核化。随后，特朗普给予积极回应。更有分析认为，不排除金正恩和特朗普举行第2次美北首脑会谈的可能，而从金正恩给特朗普的亲笔信中更加验证了这种猜测。美国白宫10日表示，金正恩在向特朗普转达的亲笔信中提议两国再度举行首脑会谈，双方正就此进行协调。至此，陷入胶着的协商在两国领导人对话的大框架下初步突出重围，美北正以对话为目标，再度以自上而下的方式进行协调。新任美国对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根也先后前往韩中日三国，加快了与这些国家协调的步伐。





然而，分析认为，即便本次度过难关，但若双方在无核化问题上没有取得实质性进展，很快就会再度陷入瓶颈。在此背景下，即将在平壤举行的第三次南北韩首脑会谈将成为衡量美北首脑会谈成败和无核化协商进展的试验台。有声音认为，若南北韩首脑在会谈中提出有关无核化的具体且能说服美国的折中方案，举行第2次美北首脑会谈的可能性也会大幅提高。