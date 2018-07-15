韩国印尼首脑会晤 商定加强特别战略伙伴关系

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韩国总统文在寅10日与来韩进行国事访问的印度尼西亚总统佐科•维多多举行首脑会谈，对进一步加强双边特别战略伙伴关系等问题进行了讨论。这是继2016年5月后，维多多第二次对韩国进行国事访问。去年11月，文在寅对印尼进行了回访。

在首脑会谈中，双方一致认为有必要进行符合“特别战略伙伴关系”的合作。两国首脑还对加强各领域间的合作方案进行了讨论。文在寅在首脑会谈后举行的记者会上表示，将与印尼进一步增进高层交流和政策磋商，并以共同发展、繁荣为目标，继续发掘合作机遇，努力在2022年前实现年贸易额300亿美元的目标。数据显示，今年上半年，韩国与印尼贸易额为98亿美元。文在寅还表示，韩国企业将积极参与印尼政府推进的钢铁、石油化工、汽车等领域开发，深化合作。韩国将通过轻轨和地铁站周边开发等事业，为促进印尼基础设施发展贡献力量。此外，双方还将加强环保能源开发、第5代移动通信等ICT领域创业合作。维多多表示，虽然全球存在诸多不稳定因素，但印尼与韩国的关系变得更加稳固。两国领导人在首脑会谈结束后，共同见证了出入境和移民相关信息共享合作、设置部长级经济合作委员会和工作小组、加强人事改革和行政领域的交流与合作、法制信息技术共享、海洋安全合作和产业创新与研究合作谅解备忘录（MOU）签署仪式。





在当天举行的韩国-印尼产业合作论坛上，两国企业在多个领域签署了谅解备忘录。韩国浦项建设签署了参与印尼LIDO新城第一阶段开发事业的谅解备忘录。现代工程也与印尼企业Sulfindo签署了谅解备忘录，加快推进VCM & PVC事业和Teunom水力发电事业。此外，现代建设、乐天建设等韩国企业也分别与印尼当地企业签署了合作协议。维多多表示，最让我印象深刻的是看到那么多的韩国企业家和投资者活跃在印尼，本次论坛引资额已达62亿美元。





印度尼西亚拥有2亿人口，资源丰富，在东南亚和世界舞台上具有较大影响力，也是韩国“新南方政策”的核心合作国。分析认为，以印尼总统维多多访韩为契机，韩国企业在进军印尼市场的道路上将愈发宽阔，印尼将发挥韩国“新南方政策”重要桥头堡的作用。同时，由于印尼在国际舞台具有不小的影响力，也将成为韩国推进半岛无核化、构建永久和平机制的强大力量。