从《延禧攻略》中了解生活真相





最近中国电视剧《延禧攻略》迎来大结局，身边朋友直呼还没有尽兴。在追剧的时候，魏璎珞的聪明伶俐，“睚眦必报”，让不少人拍手称快。这部剧可以说一集解决一个对手，让不少人看的聚精会神。不过，细看之下，也越来越觉得这部剧有意思，这部后宫生存指南暴露出的生活真相比剧情本身似乎还要精彩很多！

一：赢得了全世界，却失去了自己。剧中富察皇后可以说是完美妻子。她温柔如水，通情达理，善待身边的每一个人，完全就是“母仪天下”的典范。身为一国之母，又备受皇上恩宠，按理说，这一生不出差错，一定能顺遂如意。然而这一束“白月光”，终究洒在了窗前。在37岁时，她含恨了结了自己的一生。按说她不妒不恨，对妃嫔以礼相待，甚至还把她们的孩子当做自己的孩子。张狂跋扈如高贵妃，请安时常常懈怠，说话还争锋相对，时有僭越之举，然而，富察皇后总是温和细语劝说，从不作威作福。对其他人更不在话下。就是这么一个大度无私的人，她做好了六宫楷模，赢得了所有人的美誉和称颂，从没有做过一件坏事，却失去了孩子，最后还失去了自己。可以说，没有比这更可悲的了！圣经有句话，即使赢得了全世界，却失去了自己，又有什么意义呢？

二：别在年轻的时候选择佛系。佛系是最近的网络流行词，含义是一种有目的地放下的生活态度。娴妃一出场就活得最佛系，从不站队，与世无争，哪怕缺钱也不受人恩惠。刚开始她只想安安心心地过日子，还发誓不参与任何斗争。第一次纯妃邀请她品画，想要拉拢她进入皇后阵营。她心领神会，却明确拒绝了。纯妃好心劝导她，“在紫禁城里生活想要独善其身，可没那么容易。”她还是不为所动，表明立场，“不求独善其身，但求无愧于心。”娴妃的父亲呆在佐领的位置长达20年。她也从来不求皇上，为父亲争取机会。母亲求她帮忙，她只一句，后宫不得干政。后来，亲弟重病在狱，她没钱去请太医；高贵妃看她不顺眼，她无权去反抗。可以说娴妃一步步地隐忍退缩，生活却毫不留情地把她逼到墙角。弟弟病逝，父亲进大牢，母亲骂她无能，甚至选择自杀。她这才醒悟，开始为自己谋划，却家破人亡了。有句话说得好，生活不是用来妥协的，你退缩得越多，让你喘息的空间就越少；日子不是用来将就的，你表现得越卑微，一些幸福的东西就会离你越远。年轻时该奋斗，就别轻易选择安逸。岁月虽静好，现实却不安稳。就算栖在高枝，也有可能会跌落。

三：有人生目标，终成大boss。剧中魏璎珞刚开始人生目标简单清晰，就是查清姐姐的死因，为她报仇雪恨。后来一点点挖出线索，顺藤摸瓜，查出真正派人掐死姐姐的是裕太妃，之后她便设计引来天雷将裕太妃雷劈而死。在复仇的过程中，她又深受皇后的恩宠。皇后教她识文写字，处处维护她，待她亲如姐妹。当皇后临终时，她又诞生新的人生目标。璎珞先是为了报答姐姐，洗刷她的冤屈，后来为了报答皇后的恩情，又终身践行她的临终托付。可以说，有目标，有计划，一路打怪升级，终成人生大boss。这样开挂般的大赢家，生活中也处处可见，无一不是目标清晰明朗。有人说，一艘没有航行目标的船，任何方向的风都是逆风。一个目标不够清晰的人，只会随波逐流。对于我们而言，不管追求什么，不管做什么事，确定了人生目标，比那些彷徨失措的人，起步时便已领先几十步了。





（文中窍门来自宋智兴听友）