中国国际进口博览会韩国参展企业

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第一届中国国际进口博览会由中国商务部与上海市主办，将于今年11月5日至10日，在上海的国家会展中心举行。这是2017年5月，中国主席习近平在“一带一路”国际合作论坛上宣布举办的国家级博览会，旨在支持贸易自由化与经济全球化，主动向世界开放市场。





此次博览会的规模值得关注。在全球最大的国家会展中心，在24万平方米的展览面积将展出100多个最新产品、高新技术与高端装备。博览会将分为国家贸易投资综合展区、服务贸易展区、汽车展区、智能及高端装备展区、消费电子及家电展区、服装服饰及日用消费品展区、医疗器械及医药保健展区。据悉，届时习近平主席以及外国首脑也将参加博览会。目前已经有130多个国家与地区、包括美国《财富》杂志评选的全球500强企业等2800多家企业注册参展，预计来自全球的150万名以上的买家与观众参会。





中国的主要贸易伙伴韩国也不例外，因为此次博览会不仅是一个展示韩国产品的平台，还必将为韩中两国深化合作提供一个非常难得的机遇。中国作为全球第二大经济体、第二大进口国与消费国，中国的消费市场与进口市场依然具有巨大的增长空间。据调查，中国在未来5年将进口超过10万亿美元的商品。韩国有三星、LG、KT、SK、JinSung等约150家企业注册参展，共有300个展台，化妆品、食品、服装服饰、珠宝、婴幼儿用品、家电等企业在6个展区设置150个展台，三星等大企业在智能以及高端装备展区设置100个展台，展示大企业产品以及中小企业的创意产品。在服务贸易展区，由韩国贸易协会与韩国观光公社携手运营韩流主题宣传馆。另外，在博览会期间，将由韩国贸易协会主办买家商谈会与韩流表演活动。