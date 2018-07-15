Red Velvet《Peek-A-Boo》、《Red Flavor》MV点击量接连破亿

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Red Velvet人气歌曲《Peek-A-Boo》以及《Red Flavor》MV在YouTube中的点击量日前双双破亿。

截止到本月10日凌晨1时，《Peek-A-Boo》的MV成功破亿，而在同一天上午11时，另一首人气歌曲《Red Flavor》的点击量也超过1亿。至此，包括上述2首歌曲在内，Red Velvet在YouTube中的亿级MV已经达到5部，其余3首歌分别为《Russian Roulette》、《Dumb Dumb》以及《Bad Boy》。

《Red Flavor》发行于去年7月，作为主打歌收录在迷你专辑《The Red Summer》中。歌曲在发行后即刻成为各大音乐榜单的冠军，并持续获得打歌节目冠军，Billboard方面也评价其为“2017年最佳夏季歌曲”。

《Peek-A-Boo》收录于Red Velvet去年11月发行的第2张正规专辑中。歌曲发行后也同样横扫国内外各音乐榜单，并连续4次拿下Billboard 世界专辑榜冠军，创下K-POP女团记录。

目前，Red Velvet真人秀旅行网综正在很过和泰国两地同步热播。Red Velvet也将出席于下月在釜山举行的2018亚洲音乐节。