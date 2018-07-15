9月女团品牌价值排名 （G）I-DLE第1

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日前出炉的2018年9月女团品牌价值大数据分析结果显示，新人女团（G）I-DLE力压人气女团Red Velvet以及TWICE，排名第1位。

此次结果是由韩国企业分析研究院对2018年8月6日至9月7日期间产生的女团各项大数据进行分析后得出的。此次调查中产生的大数据共有145,422,834个，依然包含参与指数、媒体指数、沟通指数、社交指数等。作为出道不久的新人，（G）I-DLE能够力压Red Velvet以及TWICE成为9月最具品牌价值的女团，让人意外的同时，也使人对（G）I-DLE刮目相看。

(G)I-DLE于今年5月出道，由全昭妍、赵美延、宋雨琦、Minnie、徐素珍、叶舒华6名成员组成。其中宋雨琦和叶舒华为中国成员，分别来自北京和台湾桃园，Minnie为泰国人。(G)I-DLE的出道歌曲《LATALA》十分惊艳，一经发表便在海外地区引发关注，一举拿下11个国家和地区的iTunes K-POP榜单的冠军。

目前，(G)I-DLE正以上月发行的新歌《一》进行活动。歌曲是成员全昭妍的原创歌曲，讲述的是爱情中遭遇的背叛和离别。