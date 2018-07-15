Come Back早知道：Roy Kim、iKON、EXO

ⓒ KBS

Roy Kim日前通过个人SNS上传了名为“Message from Roy”的视频，向大众预告即将于18日发行新歌《我们分手吧》。Roy Kim曾于年初发行《那时候分手就好》，在未经任何宣传以及打歌活动的情况下，成为了当时的热门歌曲。而此次公开的视频中，也将新歌《我们分手吧》与《那时分手就好》巧妙连接，使得大众对于新歌的期待倍增。

YG娱乐通过官方博客对外预告，iKON即将于10月1日发行全新迷你专辑《NEW KIDS: THE FINAL》回归，这也是iKON今年第3次发行新专辑，频率之高于iKON、于YG均实属少见。但YG方面表示，将保证音乐的高品质。新专辑也将作为“NEW KIDS”系列专辑的完结篇。

单飞发展的原SISTAR成员昭宥或将于10月回归。多位乐坛相关人士透露称，昭宥目前正在加紧进行专辑的收尾工作，为保证专辑品质、精益求精，昭宥已将全部精力投入到新专辑中。

久别歌坛的EXO正在进行新歌MV的拍摄，也将即将回归的消息坐实。自去年7月发行《Ko Ko Bop》、9月发行《Power》后，除海外巡演外，EXO便再无团体活动。今年上半年至今，成员也都集中于个人活动，日前伯贤与LOCO发行了合唱新单、世勋拍摄了电影并与灿烈合作发行歌曲，都敬秀也参与了新剧的拍摄。时隔1年之久，确定回归的消息放出后，歌迷们也都反响热烈，纷纷表示“早已迫不及待”。