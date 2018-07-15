韩国民众同时举行支持和反对难民的集会

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围绕难民问题，民众在首尔市区同时举行支持和反对集会。





对难民问题表示支持的一方认为，不应恶意展开煽动和憎恶难民的行动并将难民看作潜在的犯罪者。他们指出，难民威胁社会安全的主张没有任何根据，德国是欧洲容纳难民最多的一个国家，德国的犯罪率跌至最近30年以来的最低。对难民问题表示反对的一方则认为，有人恶意利用难民制度，导致假难民急剧增加，在这种情况下，外国犯罪者可任意入境韩国，加对国内安全形成极大威胁，并主张废除禁止将难民送回本国的《难民法》相关条款和成立假难民调查团，将假难民驱逐出境。





500多名也门难民今年入境济州岛后，即引发有关难民问题的争议。约200万也门难民部分入境可免签停留90天的马来西亚，在90天停留期结束后，部分难民来到可免签入境的济州岛。因入境济州岛的难民剧增，韩国政府开始采取禁止他们离开济州岛进入韩国内陆的措施，而也门难民为了找到工作而希望离开济州岛。在这种情况下，韩国政府今年6月底开始对也门人进行审查，并决定向部分也门人签发居留许可。





一直以来，韩国并未实行开放性的难民政策。韩国于1992年加入《国际难民公约》，2013年1月《难民法》才生效。1994年至今年5月底，结束审查的难民申请者共20361人，其中被认定难民身份的人为839人，仅占比4.1%，大为低于世界平均值（38%）。很多人认为，韩国应根据国力，从人道主义立场出发，担负起应尽的角色和义务。