南北韩首脑会谈倒计时一天 青瓦台发布会谈日程

ⓒKBS News

根据青瓦台17日发表的文在寅总统访北日程，整体访问日程以会谈为主。





据悉，会谈的主要议题为南北韩关系、无核化和缓和军事紧张3项。另一方面，韩国访北团网罗了各阶层人士，包括政党代表、大集团总裁、文化界以及社会团体代表等一同前往北韩。有分析认为，在文在寅总统访问期间，两位首脑将集中讨论双方关心事宜，随行人士将通过各项活动，积极推展双方关系。





据介绍，文在寅总统第一天的访问日程将包括欢迎活动、午餐、首脑会谈、观赏表演和晚宴。第二天为首脑会谈、记者会和欢送晚宴。第三天则是在机场进行欢送活动。在首脑会谈议题中，双方有望就军事项目顺利达成协议。总统秘书室长任钟皙曾表示，期待在消除紧张和防止武力冲突等军事方面达成协议。问题是无核化方面是否能讨论出有利于美北谈判进展的方案。任钟皙表示，目前尚难确定是否能就无核化达成具体协议，也不确定是否会在记者会上宣布其内容。他说，无核化议题成为会谈的沉重压力，难以进行任何乐观的展望。而南北韩关系的进展情况可以从访问团的日程窥见一二。在举行首脑会谈的时间里，访北团人员将与北韩最高人民会议常任委员长会晤，加强国会层面的对话与合作。韩国经济界人士则将会晤北韩内阁副总理，寻求扩大南北韩经济合作。第二天下午，文在寅总统将与随行人员参观平壤主要设施。此外，鉴于两位首脑交情深厚，最后一天的返韩日程是否会出现变动也成为关注的焦点。