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MERS患者

时隔3年，韩国再次确认境内出现中东呼吸综合征(MERS)疫情，共有21位人员被隔离，均为和访问了科威特后被确诊患有MERS的61岁男子A某有过密切接触的人。被隔离的人员包括在飞机上接触过A某的3名乘务员、A某男子前后各三排的10名乘客、三星首尔医院的4名医生、A某的1名家人、1名检疫人员、1名出入境检查人员和1名机场大巴司机。韩国政府已将疫情预警级别由“关注”调升至“注意”。截至9月16日，所有接触过A某的疑似病患检查结果均为阴性。2015年，中东呼吸综合征在韩国肆虐之后，韩国对传染病的监控有所加强。今年9月7日16时，A某回到韩国，8日16时，该男子被确诊患有中东呼吸综合征，被媒体报道也只用了不到27小时的时间。相比3年前第一位确诊患者从回国到确诊的时间用了15天以上有了很大改观。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“虽然这次确诊比较快，但还是比较怕。”还有网友说：“又想起了2015年，38人死于‘中东非典’。”





龙山美军基地或开发租赁公寓

近日，韩国的主要门户网站论坛里都出现了有关要求在龙山前美军基地开发租赁公寓的帖子，韩国青瓦台的请愿栏里也出现了200个以上的类似请愿。这些请愿提出，“在龙山前美军基地开发用于租赁的公寓将可以控制住目前疯涨的首尔房价，若将租赁公寓建于首尔近郊，政府需要考虑增加通往江南、钟路、光化门等地的公共交通路线，而将5万套租赁房建在龙山地区就可以免去这一切问题。”龙山前美军基地面积为348万平方米，与首尔的恩平新城差不多大，但韩国政府并未曾公布这块地的开发计划。据悉，这块地将于2027年前开发成为城市的中央公园，这也是韩国文在寅总统的竞选公约。今年6月29日，龙山的美军基地完成了向平泽新美军基地的搬迁，此前这里驻有美军第8军、第7空军、海军及海军陆战队等部队。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“将租赁公寓建在很贵的地带真的是一个很好的想法。”还有网友说：“不管建什么都好，请一定要控制住房价。”也有网友说：“如果建公园的话，周边的房价上涨是迟早的事。”





中秋奖金

据悉，今年中秋有发放奖金计划的韩国企业超过70%，企业平均中秋假期天数为4.7天，比去年减少了3.5天，这是韩国经营者总协会对全韩国5人以上的527个企业进行问卷调查的结果。调查结果显示，有中秋发放奖金计划的企业占比71.2%，比去年下降了1.9个百分点。其中300人以上有发放奖金计划的企业占73.2%，比去年下降了4.1个百分点。奖金平均额为105.6万韩元，比去年增加3.2万韩元。61%的参与调查的企业称，公司今年中秋的经济情况要比去年更差，35.7%的企业表示今年和去年差不多，只有3.3%的企业认为今年较去年有所改善。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“每年都有很多的公司称公司不景气而拒绝发放中秋奖金。”还有网友说：“比起去年，这次的中秋假期实在太短了，好可惜。”也有网友说：“也有很多人无法休息，中秋节还要上班。”