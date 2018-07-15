韩国汽车工业“守护者”——双龙汽车公司

ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

韩国经济的发展离不开具有创新精神的韩国中小企业的推动。今天节目里，我们将带领大家走进韩国双龙汽车公司，他们以其运动型多功能车以及SUV车型闻名遐迩。我们将与公司营销团队负责人李硕宇（音译：이석우）先生一道，聊一聊他们公司。





双龙汽车在国内汽车市场上的表现相当不错，尽管市场总体上仍然相当低迷，但“Rexton Sports”车型在今年1月发布后的短短六个月内销售了2万辆。去年发布的“G4 Rexton”SUV赢得了各种奖项，包括2017年优秀设计总理奖。今年，公司进入了韩国可信赖创新奖的获奖者名单。很明显，双龙的新车型获得了市场的积极反应。





“Musso”车型推动了韩国高端SUV市场发展，而“New Korando”车型则是上世纪90年代韩国大学生的梦想之车。双龙汽车继续打破国内市场SUV车型的销售纪录，公司成功的背后是其悠久的历史。双龙起源是“Ha Dong-hwan Motor”，由一位年轻的工程师于1962年创立，最初他决定制造自己的汽车。公司于1967年向越南出口公共汽车，并于1974年开始开发吉普车。1983年推出的“Korando”车型象征韩国制造汽车的信心。公司于1988年成为双龙汽车公司，因为它被双龙集团收购，之后成为吉普车和SUV的制造商。双龙汽车通过与奔驰的联盟证明了其技术创新，并发布了“Musso”和“New Korando”车型，以改变四轮驱动轿车和SUV的市场格局。然而，印度的马恒达集团收购双龙汽车后，公司在上世纪90年代末的亚洲金融危机中难以维持。然而，即使在那个时期，双龙汽车也一直努力提高产品质量。





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双龙汽车是唯一一家配备车架SUV的韩国汽车制造商。其他汽车制造商已经建立了所谓的“单壳体”，其中车辆的车身和车架分别作为单一结构组成。相比之下，双龙使用一种称为车身的自动构造方法。顾名思义，首先制作一个钢架，然后在其上面放置一个单独的车身。在发生事故的情况下，即使车架受到一定程度的损坏，使用这种坚固架构的车辆在道路上行驶也是没有任何问题的。而且，修理工作相对容易。这些车辆可以在颠簸的山区地形上平稳驾驶，还具有更高的承载能力。在坚持这一优势车架平台的同时，公司通过突显其商业价值、价格竞争力和产品的精密设计，积极满足消费者需求。2011年，公司发布的“Korando C”车型标志着公司的成功复兴，特别是其紧凑型SUV“Tivoli”车型自2015年发布以来,已成为小型SUV市场的宠儿，月销量平均达到4200辆。现在，公司也在积极拓展海外市场。





韩国汽车制造商双龙汽车自去年6月份在德国举办推广活动以来，已在世界不同地区展示其产品，包括英国、智利和厄瓜多尔。双龙汽车公司有信心在全球展示韩国SUV的力量，重振其过去在海外市场所享有的荣耀和声誉。