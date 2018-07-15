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韩国就业形势严峻且没有改善迹象。根据韩国统计厅9月12日公布的数据，上个月韩国失业人数创下上世纪90年代末亚洲金融危机后的最高值。今天，我们邀请到了韩国建国大学经济学崔北根（音译：최배근）教授，与他共同聊一聊韩国日益恶化的就业形势。





与一年前相比，8月份韩国仅新增3000名就业人口，而前一个月仅新增5000名就业人口，就业形势堪忧。这与去年形成鲜明对比，去年每个月平均增加30万名就业人口。今年2月份，这一数字降至10万，7月份缩减至5000，8月份更是缩减至3000。前些年，每月增加几万名就业人口被认为是正常的，因此现如今每月新增就业人口不足1万，令人震惊。





上个月，韩国失业人数为113万人，比一年前增加了13万人，这一数字连续8个月保持在100万以上，这是自1999年连续10个月失业人数超过100万之后，18年来持续时间最长的高失业纪录。另一方面，就业人数急剧下降。更令人不安的是，40多岁的韩国人以27年来最快的速度不断失去工作。





作为主要劳动力的40多岁人口就业率大幅下降是一个非常严重的问题。针对这一特定年龄层的就业政策很少，他们本是就业市场中最受青睐的劳动力。事实上，许多40多岁的人拥有工作，但这一年龄段的15.5万人在8月份失去了工作。这种趋势正蔓延到30多岁的人群，8月份，30多岁的劳动者有近8万人失业。30岁和40岁的劳动者作为经济中最活跃的参与者，他们的就业人数下降是近期就业形势恶化的表现。





30多岁就业人口连续11个月下降，而青年失业率达到10％。相比之下，60岁以上的劳动者新增27万人。这是因为政府增加了老年人的就业机会，越来越多的退休人士寻求再就业或选择创办自己的企业。但40岁及以下的劳动者作为经济最活跃的参与者，他们的工作大量消失。事实上，制造业的衰退是就业数据恶化的因素之一。





韩国经济严重依赖制造业，制造业是国家的核心业务。由于制造业受挫，制造商合作伙伴公司的临时工作大幅萎缩，特别是没有正式雇员的小企业主遭受巨大打击，同时房地产市场产生了连锁反应，许多建筑清洁工和门卫失去了工作。这些问题都是相关的，因为制造业的衰退引发了连锁反应。





韩国制造业陷入危机，通用汽车韩国工厂事态以及经济恶化和国内需求疲软令汽车行业在重组后大幅减少了工作岗位。造船业也陷入困境，造船工业生产连续40个月下滑，这表明形势持续恶化。正如预期的那样，行业的重组使许多工人失业，汽车和造船业的萎缩正对区域经济产生负面影响。在蔚山地区的工业园区，近三年来就业人数下降了近10％。在巨济，造船业占当地经济的很大一部分，失业率达到7％。作为扩大就业数量的一部分，政府正在使用国家预算。





如果不是在私营部门创造就业机会，政府就不得不伸出援手。当然，政府不应该浪费国家预算，但必要时必须积极注入资金。这就好比一座大坝垮了，湍急的水淹没了一个村庄，首先要做的是拯救人们免于溺水，同样，政府需要首先使用其应急资金来增加公共部门的就业机会，巩固社会安全网，这就是政府的作用，然后重建大坝，也就是重建工业生态系统。随着制造业的衰退，政府和企业界应该联手创建一个新的工业生态系统，作为根本解决方案。在这种情况下，政府注入资金是不可避免的，至少目前应该这么做。





自去年5月文在寅总统上任以来，政府已经花费了超过40万亿韩元用于创造就业机会，政府还将在明年将相当一部分预算用于改善就业和收入分配。上个月，政府将2019年的预算支出定为470万亿韩元。其中，23.5万亿韩元将用于创造就业机会，比今年增加22％，这是有史以来最大的相关预算支出。政府计划利用这笔资金支持青年就业，并在社会和公共服务领域创造更多的就业机会，且希望明年创造超过90万个就业岗位。韩国经济的主要产业正失去动力，而韩国未能找到新的增长引擎，这是韩国就业市场停滞不前的主要因素。然而，国家预算只会在创造就业机会方面起到推动作用，政府还应该采取根本的解决措施。从长远的角度来看，确定新的经济增长引擎是未来工作的重中之重。