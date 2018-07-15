美国将对2000亿美元中国产品征收10%关税

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美中贸易纷争愈演愈烈。美国将从24日起对2000亿美元中国产品征收10%的关税，加上此前美国已对500亿美元中国产品征收25%的关税，已有近一半的中国产品被美国征收高关税。美国还表示，将从27日起进行贸易谈判，同时按预定计划征收关税，对中国采取软硬兼施的态度。对此，中国已公开表明将进行报复，因此会谈能否举行尚不可知，但是有一点可以明确的是，两大经济强国发生冲突，必将导致全球经济动荡不安。





此前，美国对500亿美元中国产品征收关税时，由于规模不大，影响有限，并且双方曾进行数次谈判，有期待认为双方或将达成妥协。但随着此次美国再次增收关税，将进一步加深两国矛盾，且美国总统特朗普态度强硬，美方加强了攻击力度，预计达成妥协的余地不大。





此前，美国7日曾公开表明已做好对2670亿美元中国产品追加征收关税的准备。美中间贸易纷争将给全球经济造成巨大负面影响。据专家分析，受关税影响，进口产品金额每增加1000亿美元，全球贸易规模将减少0.5%，经济增长率将下降0.1个百分点。由此可知，不仅美国和中国经济增长将受影响，向美中出口的其他国家同样也会被殃及。美中是韩国两大贸易对象国，韩国经济也将因此而遭受严重打击。