文在寅总统抵达平壤 下午举行首脑会谈

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文在寅总统18日上午抵达平壤，在当天下午举行的首脑会谈中正式讨论无核化和《终战宣言》等问题。此次会谈备受瞩目，这是因为在过去举行的首脑会谈中，并未正式讨论过这些问题。文在寅总统曾表示，首脑会谈的目的是为实现无核化促进美北对话。





无核化和《终战宣言》有如硬币的正反面，美国主张先无核化，北韩则希望先发表《终战宣言》，双方立场不同，谈判陷入僵局。美北间围绕无核化和《终战宣言》存在分歧的原因之一是双方互不信任，美国认为，北韩在美北首脑会谈以后也在持续进行核活动，而北韩则担心体制安全而执着于先发表《终战宣言》。因此，此次南北韩首脑会谈将围绕无核化和《终战宣言》的先后顺序寻求妥协，如果文在寅总统能够得到北韩国务委员长金正恩对核申报的承诺，问题将有望顺利获得解决，但以北韩最近的态度来看，这种可能性不高。北韩或将会把核申报作为美北谈判的最后一张王牌。





至于发布《终战宣言》一事，金正恩曾表态将消除美国的忧虑。他说，这和弱化韩美同盟关系或撤离驻韩美军没有任何关系。此外，对于实现韩半岛无核化，金正恩也曾表示，希望在特朗普首个任期内实现无核化。然而，金正恩的表态基本为韩国总统特使团访北后传达，如果在此次南北韩首脑会谈中，金正恩亲自向文在寅作出明确答复，并就无核化和《终战宣言》作出明确决定，将对美北对话进展起到巨大作用。