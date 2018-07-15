作家赵世熙的小说《侏儒发射的小球》

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人们称我父亲是侏儒。

他们没有错，

父亲的确是侏儒，

可是人们只看对了父亲是侏儒这一点。





我们的生活就和战争一样，

我们在战争中总是被打败。

虽然如此，母亲总是忍了下去，

可是那天早晨，她再也忍不下去了。





사람들은 아버지를 난장이라고 불렀다.

사람들은 옳게 보았다.

아버지는 난장이였다.

불행하게도 사람들은 아버지를 보는 것 하나만 옳았다.





우리의 생활은 전쟁과 같았다.

우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다.

그런데도 어머니는 모든 것을 잘 참았다.

그러나 그 날 아침 일만은 참기 어려웠던 것 같다.









小说《侏儒发射的小球》是这样开始的。

那天早晨，令母亲难以忍受的是收到了强制拆迁的通知，

收件人是“首尔特别市乐园区幸福洞46番地1839金不二先生”









#采访：文学评论家全绍英

在上世纪70年代，韩国快速迈向工业化社会，当时由于政治独裁，社会出现了很多问题。由于贫富不均，很多劳工过着痛苦的生活。作家赵世熙在小说中对上世纪70年代的黑暗和不合理情况进行了尖锐的批评。上世纪80年代，韩国文坛出现了名为‘劳动小说’的新类型作品，《侏儒发射的小球》这部小说可以说是劳动小说的开端。





“叔叔一辈子从未做过事吗？”

“怎么没做过？我们一家人全都在努力干活”

“那么，为什么没做过坏事呢？你从未做过违法的事吧？”

“没有。”

“这就不对了，一定会做错什么，是不是太不公平了？

所以说现在要离开这片死亡之地。”

“离开？到什么地方去？”

“月球！”





“아저씨는 평생 동안 아무 일도 안 하셨습니까?”

“일을 안하다니? 우리 식구 모두가 열심히 일했네”

“그럼 무슨 나쁜 짓을 하신 적은 없으십니까? 법을 어긴 적 없으세요?“

“없어”

“그런데 이게 뭡니까? 뭐가 잘못된 게 분명하죠?

불공평하지 않으세요? 이제 이 죽은 땅을 떠나야 됩니다“

“떠나다니? 어디로?”

“달나라로!”









作家赵世熙(1942.8.20生于首尔)

1965年 在《京乡新闻》新春文艺发表《没有桅杆的葬船》

1979年 荣获第13届东仁文学奖

1976年 发表《侏儒发射的小球》