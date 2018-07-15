作家赵世熙的小说《侏儒发射的小球》

美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#韩广书斋 邀你一读 l 2018-09-18
人们称我父亲是侏儒。
他们没有错，
父亲的确是侏儒，
可是人们只看对了父亲是侏儒这一点。
我们的生活就和战争一样，
我们在战争中总是被打败。
虽然如此，母亲总是忍了下去，
可是那天早晨，她再也忍不下去了。
사람들은 아버지를 난장이라고 불렀다.
사람들은 옳게 보았다.
아버지는 난장이였다.
불행하게도 사람들은 아버지를 보는 것 하나만 옳았다.
우리의 생활은 전쟁과 같았다.
우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다.
그런데도 어머니는 모든 것을 잘 참았다.
그러나 그 날 아침 일만은 참기 어려웠던 것 같다.
小说《侏儒发射的小球》是这样开始的。
那天早晨，令母亲难以忍受的是收到了强制拆迁的通知，
收件人是“首尔特别市乐园区幸福洞46番地1839金不二先生”
#采访：文学评论家全绍英
在上世纪70年代，韩国快速迈向工业化社会，当时由于政治独裁，社会出现了很多问题。由于贫富不均，很多劳工过着痛苦的生活。作家赵世熙在小说中对上世纪70年代的黑暗和不合理情况进行了尖锐的批评。上世纪80年代，韩国文坛出现了名为‘劳动小说’的新类型作品，《侏儒发射的小球》这部小说可以说是劳动小说的开端。
“叔叔一辈子从未做过事吗？”
“怎么没做过？我们一家人全都在努力干活”
“那么，为什么没做过坏事呢？你从未做过违法的事吧？”
“没有。”
“这就不对了，一定会做错什么，是不是太不公平了？
所以说现在要离开这片死亡之地。”
“离开？到什么地方去？”
“月球！”
“아저씨는 평생 동안 아무 일도 안 하셨습니까?”
“일을 안하다니? 우리 식구 모두가 열심히 일했네”
“그럼 무슨 나쁜 짓을 하신 적은 없으십니까? 법을 어긴 적 없으세요?“
“없어”
“그런데 이게 뭡니까? 뭐가 잘못된 게 분명하죠?
불공평하지 않으세요? 이제 이 죽은 땅을 떠나야 됩니다“
“떠나다니? 어디로?”
“달나라로!”
作家赵世熙(1942.8.20生于首尔)
1965年 在《京乡新闻》新春文艺发表《没有桅杆的葬船》
1979年 荣获第13届东仁文学奖
1976年 发表《侏儒发射的小球》
2018-07-15
2018-07-13
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