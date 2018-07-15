双手轻松，HANDS-FREE LOOK时髦流行新趋势

ⓒGetty Images Bank

10月中旬即将举行2019SS首尔时装周，今秋最吸睛的时髦配饰怎么搭？跟我们一起来看看。最新时髦风向标显示爱时尚的人士们频频选择HANDS-FREE LOOK新的时尚流行趋势来展示自我时髦风格。代表性的时尚单品便为取代腰带的“BLET BAG/腰挎包”，宣告着复古单品的翻身和革新，别在腰间也是一种点睛之笔。面对市面上各型各款的设计，在各大韩国时尚品牌们的人气商品中，复古腰包势头大增，MCM,FILA KOREA等时尚企业都推出了造型创新又俏皮的腰包。系或悬在腰间，出门只需要装上手机和零钱包，轻装上阵，最重要的是还不怕丢东西，满满的安全感。





争当不“塑”之客 减轻塑料污染





韩国实施减塑政策，全面禁止商户提供塑料袋，如果需要塑料袋的话，要另外收费。自8月开始，韩国政府为了进一步推动环保，已正式推行“NO PLASTIC/减塑行动”。塑料难以分解，会对环境造成污染和破坏，更影响人类和动物的健康。关注塑料垃圾的不仅是政府，各行各业的大众市民们纷纷发起减塑行动，为环境献一份力。据悉，在咖啡店内禁止使用一次性塑料杯和一次性吸管，均为堂食客人提供马克杯。如果有违规的话，相关餐饮企业将会受到一定的制度处罚，最高罚款达250万元韩币。当前，世界上很多国家仍然备受“白色污染”的困扰，环境形势仍然严峻，让我们一起争当不“塑”之客，向塑料污染宣战到底。





LG U+与巴黎贝甜携手打造韩国首家“智能面包店”





今年9月11日，LG U+与巴黎贝甜签订MOU，将人工智能（AI）,物联网（IoT）以及机器人等最高的信息和通信技术（ICT）结合起来打造首家智能面包店。截至10月末，计划在巴黎贝甜的7家分店中开始示范服务。当客人光临面包店时，机器人将向客人表达友好欢迎，介绍和宣传人气面包产品，并且会根据客户需求提供定制型推荐。更有趣的是，还能为小朋友们提供漫画问答等小游戏呢。相比传统的面包店，机器人还能自动调节店铺内的温度和湿度，为店铺职员分担业务。





◆◆ <韩国新风向>

创业市场的新突破口：共享办公室、共享厨房等共享时代的到来





随着科学技术的发展，共享经济的发展直接推动市面上出现了各种“共享资源”。例如美国和中国已流行的共享住房、共享办公室、共享单车和共享充电宝等，共享经济似乎已渗透到了我们生活中的方方面面。面对大众化市场，为了完善部分消费者的低收入问题，共享经济逐渐成为了创业市场的热门项目。





代表性的城市型共享经济的例子就是办公室租赁公司WeWork ，他们通过把分享办公场地、服务及创业企业家聚集到一起，让公司成为新商业模式的温床。韩国有一家公司名为简单厨房（SIMPLE KITCHEN），它传承了共享办公室的概念，将餐饮创业者的创新想法聚集在一起，打造小规模的餐饮创业项目 “共享厨房”，这是韩国国内首家餐饮配送外卖的专用共享厨房，他们为初创团队提供厨房空间，减少时间和资金上的投入。简单厨房设有独立的厨房空间和各类设备等，让设备与空间的使用更有效率，将空间租借的效益最大化。除此之外，还备有专门管理厨房清洁卫生的工作职员，保证食品安全健康。不仅如此, 简单厨房更提供一站式的餐饮创业服务，协助进行产品包装设计、市场营销、顾客管理以及品牌经营咨询等服务。在这些服务中，让深受已入驻平台的初创团队倾心的是他们将为各企业每月定期提供财务报表，帮助分析经营状态。简单厨房成功协助了许多餐饮创业者，协助初创业者能够专注在商品的创新和制作之上。市场需求大，今年10月份，他们将要在首尔开设第二家分店，现在签约的话，还可免费提供6个月的入驻体验期。