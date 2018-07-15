《漫话国乐》 月正明/ 羌羌水越来 / 兴夫开葫芦 / 大米与金钱从葫芦里蹦出来

如今生活在繁杂忙碌的现代社会里，人们似乎很少举头望明月。而且住在高楼大厦鳞次栉比的大城市里，在路灯的照耀下，月亮也已经起不到带路的作用了。即使在明亮的月夜下，也有人将天上模糊的月亮误以为路灯，月亮的存在感已不复存在。但古人就不同了，对于古人来讲，月亮具有很多重要的意义。首先，月亮是日常生活必不可缺的存在，古人凭借月相的变化来计算时间，月相的盈亏变化反复12次，这样12个月过去会长一岁。月亮从看不见的朔月渐渐成为满月，这一神秘的天文现象使得月亮在古人的心目中成为生命与富饶的象征。而且月亮高挂天空，隐隐约约地照亮大地，对于喜好诗歌的文人墨客来讲，可是上好的题材。时调《月正明》歌颂在明亮的月夜游船的风光。





“月正明，月正明，

游船至于秋江，

河水底为天空，

明月高挂天空，

使仙童捞明月，

尽情玩明月吧。”

{音乐1: 羽调时调《月正明》/金月荷}





在古代以农为本的农耕社会，以月亮的圆缺为依据制定的月份便于古人掌握农事，所以流传着一些与月亮相关的活动。古时候，正月十五-元宵节意味着新的一年正式开始，因此在村子里会举办祈求丰收的多样的活动。到了中秋结束一年的农活之际，家家户户还准备丰盛的祭品祭奠天地神明与祖先。





古人认为自然万物由阴阳组成，太阳是阳，指男性，月亮是阴，是女性的象征，所以流传着一些与月亮相关的传统游戏。如，在元宵节或中秋节等月圆之夜，村里的妇女聚在一起玩的“羌羌水越来”不仅仅是传统游戏，也是祈求丰收的集歌唱、舞蹈与游戏为一体的仪式。在宽敞的户外，妇女们手拉手围成圆圈转圈，妇女们舞动着画圆圈不仅象征月亮，还象征谷粒饱满。这一游戏很有趣的是，在转圈的中间还插入乌龟游戏、门丁游戏、草席游戏、采蕨菜游戏、踩瓦游戏等若干游戏，玩几个小时也不亦乐乎。

{音乐2: 《羌羌水越来》/南原国乐艺术高中学生们}





下周一即将迎来翘首以待的中秋节了，最近很多人为了购买送给长辈的礼物、准备节日食品忙得不可开交。虽然想到与久违的亲人重逢团聚，心中充满了喜悦，可是想到节日开支，有的人会希望盘索里《兴夫歌》中兴夫一夜发财的事情也能发生在自己身上。在《兴夫歌》中，到了节日，邻居家都过得欢快、热闹，可是兴夫家连一顿饭也吃不好，兴夫作为家长，对此深感痛苦。兴夫实在没办法，就用葫芦熬粥来充饥。兴夫夫妇合力开葫芦，谁也没想到，从葫芦出来的是装满金钱与大米的柜子。神奇的是，把柜子里的金钱与大米倒出来，柜子又会马上装满。兴夫兴高采烈地一而再、再而三地把金钱与大米倒出来，累了还载歌载舞。兴夫说道：“出去叫贫穷人家来找我朴兴夫吧，我要和穷人分享这些钱财。”兴夫没有忘记贫困时期，深知贫困的苦处，并愿意与他人分享，因此上帝赐福给他，让“好心人有好报”。

{音乐3: 盘索里《兴夫歌》中的两段“兴夫开葫芦”与“大米与金钱从葫芦里蹦出来”/朴初月 }