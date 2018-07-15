进入菜单 进入原文

档案
档案
About us Go to KBS

南北韩首脑登顶白头山

#图片新闻 l 2018-09-20

新闻





文在寅总统夫妇与金正恩委员长夫妇20日上午登顶白头山将军峰，合影留念。

目录

推荐内容