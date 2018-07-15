平壤南北韩首脑会谈的成果

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9月18日至20日韩国总统文在寅访问北韩，并与北韩国务委员会委员长金正恩在平壤举行了双边首脑会谈。





继4.27、5.26板门店会谈后，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩时隔近4个月在平壤举行第三次首脑会谈，并发表了《9月平壤共同宣言》。





本次平壤南北韩首脑会谈是文在寅政府成立后举行的第三次双边首脑会谈。今年4月27日在板门店韩方一侧举行南北韩首脑会谈后，5月22日在华盛顿举行韩美首脑会谈、5月26日在板门店北韩一侧举行南北韩首脑会谈、6月12日在新加坡举行美北首脑会谈。这意味着在美北无核化协商中，韩国扮演了非常重要的协调者角色。而在本次平壤南北韩首脑会谈中，不但为美北无核化协商创造突破口，还就南北韩交流合作达成诸多协议，这具有极大的意义。





6.12新加坡美北首脑会谈后，北韩无核化协商像似稳步推进，但是却又进入僵局。因此，韩国总统文在寅此次访问平壤能否为美北无核化协商创造突破口，引起国际社会密切关注。





9月18日，文在寅总统夫妇抵达平壤顺安机场时，北韩国务委员长金正恩与其夫人李雪主女士一道直接到机场迎接，且文在寅总统和金正恩委员长同乘一辆敞篷车前往百花园迎宾馆等，给予最大礼遇。





9月19日，第二轮首脑会谈结束后，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩签署了《平壤共同宣言》。





在无核化问题上，北韩国务委员会委员长金正恩虽然没有拿出核导清单与无核化时间表，也没提及相关内容，但是文在寅总统和金正恩委员长达成协议，北韩将在有关国家专家的见证下永久废弃东仓里导弹发动机试验场和发射架，如果美方根据6.12美北共同声明采取相应措施，北韩将采取废弃宁边核设施等追加措施。北韩无核化不单是南北韩之间的问题，也是美国和北韩之间的问题，且北韩为实现完全的无核化仍需要一段时间。因此，在本次南北韩首脑会谈中，文在寅总统致力于创造重启美北无核化协商的突破口，并期待他这番努力能为重启美北无核化协商营造正面氛围。





此外，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩还为发展双边关系达成诸多协议。





宣言称，南北韩将终止军事敌对关系、维护韩半岛和平。这里包括9月13日至14日凌晨3点在南北韩军事工作会谈中达成协议的事项。





在增进南北韩交流与合作方面，双方决定在今年年底以前举行东、西海岸线铁路及公路连接工程奠基仪式；在条件具备的情况下恢复开城工业园区和金刚山旅游事业，并协商建立西海经济共同特区及东海旅游特区。





在离散家属问题上，南北韩决定尽快在金刚山地区设立离散家属常设会面所、首先解决离散家属视频会面和交换视频信件问题，并进一步增进文化、艺术和体育领域的交流。





最后，北韩国务委员会委员长金正恩将应韩国总统文在寅的邀请，在近期内访问首尔。对此，文在寅总统在联合记者会上表示，如果没有特殊情况，金正恩委员长将于今年内访问首尔。如此一来，南北韩将会在首尔举行首脑会谈。





总之，南北韩通过本次平壤首脑会谈为韩半岛和平稳定奠定了坚实基础。如果北韩国务委员会委员长金正恩果真访问首尔，将可开创南北韩和平相处、共同繁荣的韩半岛新时代。