2005年南北韩开展农业合作

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在南北韩通过本次平壤首脑会谈进一步改善双边关系之际，双方是否重启农业合作也成为韩国人民关注的焦点。





目前，国际社会仍对北韩实施强硬制裁，但是非政治领域的南北韩农业合作不属于国际制裁的范畴，因此韩国政府可向北韩提供农业领域的人道主义援助。





南北韩进行农业合作可应对韩半岛统一以后的粮食危机，因此双方于2005年成立“南北韩农业合作委员会”并举行了第一次全体会议。





2005年8月18日至20日凌晨在开城举行的南北韩农业合作委员会第一次全体会议上，双方达成了7项协议。





主要内容为在北韩境内特定区域选定“协同农场”，韩方提供育苗设施、农业器材、农业技术。





此外，在农业科技、畜产、蚕业、特殊农作物等领域开展合作；在优良作物遗传资源的交换和育种栽培技术等方面进行合作。





一直以来，北韩对南北韩农业合作持消极态度，但是在开城会议上，北韩因粮食严重短缺而接受了韩方提出的要求。





上世纪90年代，北韩经历自然灾害和苦难行军，经济陷入严重困境，之后处于慢性粮食短缺状况。因此，北韩为提高农业生产效率而决定与韩国进行农业合作。





在双方达成协议的7个项目中，付诸实行的只有协同农场合作项目。韩国“统一农水产事业团”以3年的时间在“松道里协同农场”和“三日浦协同农场”等北韩境内的协同农场开展水果、蔬菜、稻米、养猪、畜产等合作事业。这是在展开大规模农业合作以前进行的示范事业。





2005年以前，韩国仅向北韩提供粮食、化肥、农业器材等紧急人道主义粮食援助和农业援助，但是2005年为提高北韩农业生产效率而与北韩开展农业合作。





问题是南北韩使用的农业术语有所不同，且北韩坚持使用已故国家主席金日成时代开始传承的“主体农耕法”。因此，北韩认为没必要与韩国进行农业技术交流，仅要求韩国提供农业器材和化肥、农药等物资援助。





但是北韩最终同意与韩国开展农业合作，韩国“统一农水产事业团”得以同金刚山和开城地区的协同农场开展共同务农事业。





特别值得一提的是，“统一农水产事业团”在金刚山地区的“三日浦协同农场”和“金川里协同农场”等11个协同农场、1200公顷的农地上开展了南北韩农业合作事业。





当时，“统一农水产事业团”提议将北韩的“主体农耕法”与韩国的农耕法进行比较，并取得北韩方面的同意。试栽结果，使用韩国农耕法种植的稻米产量比北韩“主体农耕法”多出两倍以上。因此，北韩最终决定采用韩国的农耕法。





起先，“统一农水产事业团”将重点放在粮食增产上，并为此种植韩国优良品种，使用韩国农业机械，加上韩国“农村振兴厅”的技术支持，稻谷产量超过以往两倍以上。





掌握南北韩农耕法的优缺点后，北韩要求韩方扩大韩国品种种植面积等，对韩国务农技术寄予莫大期待，并积极扩大南北韩农业合作领域。





在协同农场内，除了插秧种稻以外，还种植水果蔬菜、养猪等展开多种多样的畜产合作。其中，北韩对养猪深表关心。因为猪肉含有丰富的蛋白质，且韩国在养猪方面具有先进的技术和丰富的经验，并成功进行品种改良。据悉，平壤当局高度评价协同农场养猪事业，并对农场负责人给予表彰。对此，“统一农水产事业团”感到极大的欣慰。





此外，“统一农水产事业团”对玉米和土豆进行品种改良，并兴建养鸡场及蔬菜大棚等，展开多种多样的农业合作事业。





位于金刚山山麓的养猪场获得成功后，北韩方面提议在“金村里”和“三日浦”增建养猪场，2007年还计划在开城工业园区附近建设农业特区。





韩国统一部计划在北韩境内建设更多农业特区，以谋求南北韩农业均衡发展，并在2007年12月在开城举行的南北韩农水产合作小组委员会会议上达成协议，积极推进上述内容，但是2009年北韩进行核试验后，韩半岛局势急剧恶化，南北韩农业合作也被迫中断。





今年，南北韩举行首脑会谈，并积极营造和平氛围。因此，“统一农水产事业团”正在为重启南北韩农业合作项目进行准备。





“统一农水产事业团”已要求统一部对10年前进行的南北韩农业合作事业进行检讨工作，并希望在北韩建设大规模亲环境农业园区。过去，韩国在促进经济发展的过程中使用大量化肥和化学药品，这为提高农业生产效率作出相当的贡献，但也引起农地荒废的副作用。





与此相比，北韩几乎不使用化肥和化学药品，适合进行亲环境农业生产。如果在北韩建设亲环境农业园区，可将生产出来的亲环境农产品出口到日本等海外市场。因此“统一农水产事业团”计划积极推进这一南北韩农业合作项目。





在此，我们期待南北韩尽快重启农业合作，为南北韩农业均衡发展与开辟海外农产品市场，奠定坚实的基础。