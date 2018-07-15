韩国国会20日举行全体会议处理《网上银行法》

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韩国国会20日举行全体会议，就《网上银行特例法》、《商铺租赁保护法》等主要法案进行审议处理。





网上银行是构建在互联网平台的虚拟银行，由于结合了金融和IT，不需要市面营业店，可利用网络技术向客户提供服务，得以向客户提供低费用高效率的定制服务。去年11月30日，KAKAO和KT最先被选为互联网银行业主，他们成立了KAKAO银行和K银行。





此次《网上银行特例法》的主要内容为产业资本在网上银行持股比率的上限放宽到34%，也就是将持股比率放宽到三分之一。此外，为遏止大企业资本的参股，将在施行令中规定信息通信技术（ICT）有关企业可持有50%以上的网上银行股份，这是旨在放宽ICT企业对网上银行的投资限制，推动金融和ICT的融合发展。也就是KT、KAKAO和NAVER等可以成为网上银行的大股东，三星或SK等大企业则被禁止参与。但是，事实上对此仍存在一些争论，主要原因是并非以法律规定禁止大企业拥有网上银行股份，而是在施行令上加以限制。市民团体对此提出了抗议，认为施行令随时都可修订，在施行令中规定相关内容，是为大企业持股留有余地。据悉，《网上银行特例法》在国会通过后，政府将在今年内准予成立第三家网上银行。