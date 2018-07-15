《9月平壤共同宣言》为韩半岛和平建立新转机

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文在寅总统在访问平壤的最后一天20日，与北韩国务委员长金正恩一道登上了白头山。此前，两位首脑在会谈的第二天19日发表了《9月平壤共同宣言》。





在本次平壤首脑会谈中，最引人注目的是无核化问题。金正恩委员长在同文在寅总统举行的联合记者会上表示，将把韩半岛打造成没有核武器也没有核威胁的和平之地。他的这番话通过电视直播向全世界播出。





共同宣言中说，在有关国家专家的见证下，北韩首先永久废除东仓里引擎试验场和导弹发射台。若美国依据6.12北美共同声明的精神做出相应措施，北韩将会继续采取有如永久废除宁边核设施等追加措施。尤其是两位首脑还决定取消在非军事区和对峙地区的军事敌对关系。为了防止在地面、海上和空中等所有的空间发生武力冲突将拟定相关对策，消除整个韩半岛的实质性战争危险因素。双方还以平壤首脑会谈为契机，决定将《板门店宣言军事项目履行协议书》作为《平壤共同宣言》的附属协议书。两位首脑在附属协议中阐明,在任何情况下也不使用武力，这可视为正式宣布“互不侵犯”。





在经济、社会和文化领域，南北韩也决定进行多方面的交流与合作。南北韩决定在今年内举行连接东西海线铁路与公路的动工仪式。如果条件允许，南北韩将首先恢复开城工业园区和金刚山旅游的正常化，并对构建西海经济共同特区和东海旅游共同特区问题进行协商。最重要的是南北韩为从根本上解决离散家属问题，将进一步加强人道主义合作。此外，南北韩将共同参加2020年夏季奥运会比赛以及国际比赛，并就2032年共同争取夏季奥运会的主办权达成协议。此外，应文在寅总统的邀请，金正恩委员长将访问首尔，这也是此次南北韩首脑会谈的重大成果。