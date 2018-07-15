每逢佳节倍思亲-在韩外国人中秋活动

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘岩(首尔延南世界村中心中心长)





一年一度的中秋佳节又到了，每逢佳节倍思亲，就在韩国人纷纷风尘仆仆地回返家乡和家人团聚的时候，外国人是如何在韩国度过中秋节的呢？有请首尔延南世界村中心刘岩中心长为我们介绍中秋前夕在首尔举办的外国人中秋活动。





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南：请给我们介绍一下延南世界村中心的职能是什么吗？

刘：延南世界村中心是由首尔市政府和麻浦区政府共同主管的政府机构，位于华人居住密集的麻浦区延南洞。该机构旨在帮助华人更快地适应韩国的生活，提供包括教育、文化、居住、医疗、法律等各种咨询服务。

南：贵中心为不能回家过中秋节的外国人准备了哪些活动呢？

刘：每年我们中心都会在中秋节前夕准备活动，比如在汉江租赁一艘游览船，约有150多名外国人游览韩江，观看特别表演，学做韩国中秋节传统食品松饼等等。为结婚移民外国人提供学习韩国在中秋节祭祀祖先的礼仪，帮助她们更快地融入韩国家庭。邀请韩国人一起制作节日饮食，比较和理解两国间节日风俗等等。





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南：人们怎样申请中秋节活动？什么样的人可以参加？

刘：申请的方法很多，可以直接访问我们中心，也可以通过SNS的方式申请。只要是生活在韩国的外国人都可以申请，没有国家和签证的限制。

南：中秋节期间来韩国旅游推荐的景点和看点？

刘：如果中秋节来韩国旅游，我个人比较推荐一些传统的景点，比如民俗村、景福宫等，节日期间会准备特色的表演、体验活动、传统游戏、美食、工艺品等等，如果想深入了解韩国人的生活，逛传统市场也是个不错的主意。