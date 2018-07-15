安倍晋三实现三连任 修宪野心触动东北亚敏感神经

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安倍晋三第三次连任日本自民党总裁。在810名国会议员和党员的投票中获得553票，支持率达68%，票数比其竞争对手即前干事长石破茂高出二倍还多。就此，安倍自2006年当选至今实现三连任，其任期到2021年9月，并将持续担任首相，也有望成为历届任期最长的首相。

有分析认为，尽管安倍因丑闻缠身而受到质疑，但是由于党内没有能与其匹敌的对手，且在野党的支持率较低，因此他才实现了三连任。安倍在实现长期执政的同时，表现出了改宪的强烈意志。改宪案的核心是在保留现行宪法中不承认交战权项目的前提下，从宪法角度确立自卫队存在的依据。作为第二次世界大战的战犯国和战败国，日本和平宪法第九条规定不允许日本拥有军队。但是安倍设法打破这一体制，将日本变成可以参战的普通国家。总之，就是要让日本的交战权合法化。这也可以视为，日本想以北韩挑衅威胁为由，打开自卫队直接干预韩半岛问题之路。这很有可能引发包括韩国和中国在内的东北亚国家之间的军备竞赛，使地区气氛变得更加紧张。不仅如此，安倍除了改宪以外，还试图加快实施强化军备、歪曲历史等右倾举措。很有可能引发与中国、北韩和韩国之间的矛盾，导致日本更加被孤立。

对于安倍连任，韩国外交部表示：“放眼未来，为了促进韩日关系发展，期待两国紧密交流与协作。”分析称，外交部的发言旨在呼吁两国借助《韩日共同宣言》20周年的契机，配合韩日交流趋于活跃的气氛，期待两国通力协作。