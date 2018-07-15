美积极评价《9月平壤共同宣言》 第二次美北首脑会谈有望重启

ⓒYONHAP News

美国对南北韩在平壤举行首脑会谈给予积极评价。美国国务卿蓬佩奥表示，韩国与北韩在平壤发表共同宣言，表明两国间的对话非常成功，他对此表示欢迎和祝贺。

蓬佩奥表示，《9月平壤共同宣言》中包含了永久废除东仓里引擎试验场的内容，预示着重新开启会谈的时机已经到来，称即将与北韩展开对话。至此，一度陷入停滞状态的美北会谈，借助第三次南北韩首脑会谈的契机正式宣布重启。此外，无核化时间表也浮出水面。蓬佩奥将北韩无核化完成日期指定在特朗普第一个任期结束的2021年1月。这让无核化时钟再次运转起来。不过，美国也强调无核化是一个长期的过程。美国国防部亮出北韩废除宁边核设施的条件，强调美方的措施要以无核化为前提。美国国务部发言人纳尔特说：“在未实施无核化之前，无法采取任何行动，要首先实现无核化。”也就是说，再次强调了美国的基本立场是先无核化。此外，值得注意的是，蓬佩奥还强调了美国和国际原子能机构的核查程序。

美国国务部提议，借下周在纽约举行联合国大会的机会，希望蓬佩奥与北韩外务相李勇浩举行会谈。截至目前，与蓬佩奥进行无核化协商的北韩代表一直是北韩副委员长金永哲。金永哲在协商过程中采取的是先发制人的强硬姿态，与蓬佩奥的关系并不和谐。因此，让李勇浩代替金永哲坐上美北协商的谈判桌，说明美北外交关系正在发生积极的转变。此外，金正恩已向特朗普提出了举行“第二次美北首脑会谈”的建议，特朗普也对此回应称“即将见面”，因此年内再次举行美北首脑会谈的几率大增。作为美北在维也纳进行实务协商的预告，蓬佩奥再次访问北韩和美北第二次首脑会谈能否成行等受到瞩目。与此同时，韩国政府的作用也备受关注。韩美首脑会晤即将于本月24日举行，这作为外交大事记，能否促进年内发布《终战宣言》引发期待。