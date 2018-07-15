第73届联合国大会开幕 半岛问题受瞩目

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第73届联合国大会于当地时间18日下午在美国纽约联合国总部拉开帷幕。





本届联合国大会在第3次南北韩首脑会谈后举行。因此，能否就北韩无核化问题在国际舞台上创造新的转机备受关注。随着北韩核问题成为全球热点，对多国首脑和外长出席的本届大会成为讨论北核问题的多边外交场合的期待也大幅增强。

本届联合国大会于18日开幕，在下一届联合国大会举行前（2019年9月16日）的一年时间，为解决半岛问题创造了新的机遇。





联合国大会有“外交超级碗（Super Bowl）”之称。在大会举行期间，各国不仅发表演说，还展开各种双边外交活动，为扩大国际利益展开激烈的外交战。尤其是将展开围绕北韩无核化的多方外交。





最受瞩目的莫过于9月25日至10月1日举行的“一般性辩论”。来自多个国家的元首、副总统、41名政府领导人等196个成员国的首席代表将出席“一般性辩论”。各国代表将在辩论中不受主题约束。直奔主题是最大亮点。





美国总统特朗普将于25日在联合国大会上进行演讲，作为美国和北韩首脑会谈的当事人，他将传递怎样的信息引发关注。在去年联合国大会进行的演讲上，特朗普发表了要将北韩“完全摧毁”的超强硬言论。但有分析称，今年他的态度将发生巨大转变。





通过南北首脑会谈，在北核问题中起仲裁角色的韩国总统文在寅也将在会上发表演讲。预计文在寅将以在平壤举行的南北首脑会谈取得的成果为基础，展开促进北韩与美国继续进行协商的外交斡旋，他在北韩无核化及促进北韩与美国间协商中扮演何种角色也令人期待。

作为北韩代表的外相李勇浩也将于29日在大会上进行演讲。预计他的演讲内容将由过去的强硬转为今年的低调。





美国白宫表示，北韩国务委员会委员长金正恩在向美国总统特朗普转达的亲笔信中，提出希望双方再举行首脑会谈，目前两国正在就此展开协调。





在本届大会期间，美国国务卿蓬佩奥与北韩外相李勇浩的会谈十分抢眼。文在寅与金正恩本月19日在首脑会谈上再次确认半岛“完全无核化”，这给陷入焦灼状态的北韩与美国对话带来全新转机。





北韩虽未在本次首脑会谈中提出美国希望的“核设施清单”，但金正恩明确表示将半岛打造成没有核武器、没有战争的和平家园，该发言将对北韩与美国协商起到促进作用。





对将于11月进行中期选举的特朗普来说，现在迫切需要为停滞不前的北韩与美国无核化协商寻找突破口。