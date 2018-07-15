日本首相安倍连任自民党总裁 韩日关系走向引关注

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日本执政党自民党总裁选举20日在东京举行，首相安倍晋三以绝对优势再次当选自民党总裁，未来3年将继续担任首相一职。





通过本次选举，安倍向“最长寿首相”的道路又迈进一步。同时，他还力促任内完成修宪，摆脱“战后体质”，实现一个经济、外交乃至军事上“全面正常化”的日本。

自民党20日下午公布的选举结果显示，在总计807张有效票中，安倍获得553票，以68.5%的得票率打败另一名候选人自民党原干事长石破茂，再度当选自民党总裁。





日本施行内阁制度，安倍本届自民党总裁任期将于9月30日结束，下届总裁任期至2021年9月结束。





安倍本次的竞选之路并非一帆风顺。日本近来在南北韩首脑会谈、北韩与美国首脑会谈和北韩与中国首脑会谈中毫无存在感，同时政府还深陷森友、加计学园丑闻风波。但这并未阻碍安倍的竞选之路，最终成功实现了三连任。

安倍的父亲是外相，祖父是众议员，外祖父为二战甲级战犯、前日本首相、自民党高层岸信介。外叔祖父则在日本担任第61-63届首相的佐藤荣作。





1982年，年仅28岁的安倍担任父亲安倍晋太郎的秘书官，从此进入政坛。父亲突然去世后，他于1993年当选为日本众议院议员，此后历任自民党青年局长、内阁官房副长官等职务。2006年，年仅52岁的他当选日本首相，成为日本历史上“最年轻首相”。





安倍家族的政治故乡在山口县，而参与推进“明治维新”、倡导“征韩论”和“大东亚共荣圈”的吉田松阴也出身山口县，内阁总理大臣伊藤博文便是他的弟子。一直以来，日本政府在独岛和慰安妇问题上采取回避态度。随着日本政府的不断挑衅，韩日间摩擦愈演愈烈。





在安倍看来，吉田松阴是他最为尊敬的人物，他屡次参拜其墓地并表示：“将继承先生的遗志”。从现实层面来看，安倍执政以来，日本社会右倾化加剧，这也影响到韩日两国关系。

20日，当选自民党总裁的安倍表示：“现在终于与大家一道，致力于修改宪法。”安倍将以长期执政为基础，实现一个经济、外交乃至军事上“全面正常化”的日本，也将加速扩充军费。





分析认为，若安倍政府全面修改称为“和平宪法”的《日本国宪法》，那么日本与韩国、中国等周边国家的矛盾将重演。不过也有声音认为，为了抑制持续抬头的美国贸易保护主义，日本或将以此为契机，与中国在经济层面进行合作。





对于开启第三任期的安倍政府未来走向，韩国也将会持续关注。