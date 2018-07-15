第三次南北首脑会谈在平壤举行

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韩国总统文在寅与北韩国务委员会委员长金正恩在平壤举行第三次首脑会谈，并发布《9月平壤共同宣言》。





有评价称，本次首脑会谈取得的成果已经超越《板门店宣言》，为构建永久和平机制奠定了基础。

南北韩首脑在最受瞩目的无核化议题上，取得了更为具体的进展。《平壤共同宣言》第5条称，双方一致认为，应在半岛共建没有核武器、核威胁的和平家园，并为此取得实质性进展。金正恩也明确阐明无核化意志。





同时，南北韩首脑将无核化问题作为会谈议题，并就实践方案达成协议，这也可被视为取得的巨大成果。北韩承诺在有关国家专家的见证下永久废除东仓里导弹发动机试验场和发射架，愿视美国采取的相关措施而采取永久拆除宁边核设施等新的无核化措施。





在军事领域，南北韩商定终结在非军事区等地区的军事敌对状态，进而在半岛全境消除战争风险，解除敌对关系。此举可视作双方抛开敌对状态，向着“没有战争的韩半岛”迈出的第一步。





此外，《平壤共同宣言》还包括加强南北韩经济、社会和文化领域交流等内容。

文在寅与金正恩20日共同攀登白头山。听闻文在寅有意一睹白头山风采，金正恩突然提议一同前往，文在寅欣然接受了这个邀请。分析认为，金正恩此举展现了对韩方的诚意。





在本次首脑会谈中，还有一项令世人瞩目，即金正恩承诺年内访问首尔。警卫问题成为此前北韩最高领导人访韩计划无法成行的最主要原因。而金正恩不顾韩国国内反对北韩最高领导人访韩舆论，承诺对首尔进行访问。





文在寅在访问平壤期间的一些惊人举动也成为关注焦点。尤其是他在顺安机场向平壤市民鞠躬90度。有分析认为，在北韩独裁统治之下，文在寅的这一举动定会让市民受到极大冲击。此外，金正恩与文在寅共同乘坐敞篷车向平壤市民问候，这也可算是惊人之举。

随着文在寅和金正恩签署《平壤共同宣言》，全球各国也希望韩半岛和平与稳定，并对南北韩首脑的努力给予高度评价。韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿表示，除美国总统特朗普、国务卿蓬佩奥外，中国、俄罗斯和日本也都对南北韩举行首脑会谈表示欢迎。





尤其是本次南北韩首脑会谈给陷入僵局的北韩与美国对话重新注入活力。联合国大会本周在纽约联合国总部举行，美国国务卿蓬佩奥将与北韩外相李勇浩举行会谈。美国还向北韩提出尽快促进美国国务院北韩政策特别代表斯蒂芬·比根与北韩代表在奥地利维也纳举行会谈。





这意味着双方在工作级别和部长级别层面上同时展开协商，是否促成第二次北韩与美国首脑会谈备受瞩目。