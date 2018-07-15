每逢佳节倍思亲 离散家属期待定期相聚

ⓒYONHAP News

在中秋佳节到来之际，《平壤共同宣言》中提到的最具特殊意义的一条便是南北韩离散家属常设会面所的修缮与运营。因为中秋节佳节大家最期盼的就是与分离已久的亲人相聚，闲话家常。





9月19日发表的《平壤共同宣言》决定尽快在金刚山地区开设离散家属常设会面所，并全速推进对原有设施的修缮工作。据悉，离散家属常设会面所建成已久，但一直空置着。这座南北韩联合投资550亿韩元建设的会面所于2008年7月竣工。该建筑地下1层，地上12层，有200多间客房，最多可容纳1000人住宿。但是由于家具等住宿设施配备不齐全，因此还不能居住。虽然会面所完工后举行过会面活动，但是自2015年10月以后一直没有使用过。直至今年8月经过紧急修缮后，才举行了离散家属会面活动。为了最大限度地发挥其职能，需要对建筑物进行全面修缮。





常设会面所正式运营以后，预计离散家属的相聚方式会发生很大转变。迄今为止，离散家属都是以特别活动的形式见面，每次都是200人左右的规模。如果常设会面所正式运营，那么就可以更加频繁地、以更多样的形式相聚。不过，这不代表可以马上随心所欲地见面。因为会面所位于金刚山地区，距离比较远，个别家属相见需要满足很多先决条件。因此预计目前还将延续集体团聚的方式，但会缩短活动举行的周期。预计中秋假期结束后，有关方面会正式对会面所修缮和运营的具体事宜进行磋商。此外，北韩方面在提供建材时还需要与美国商讨制裁方面的相关问题。





第一代离散家属目前已经达到超高龄，抱憾九泉的人逐渐增多。截至2018年5月登记在册的离散家属达13.2124万人，然而其中7.5234万人已经死亡。在世的5.6890万人中也有85%以上是70岁以上的老人。这也是常设会面所的开设必须与时间赛跑的原因。