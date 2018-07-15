文在寅赴美继续斡旋 半岛无核化期待新进展

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韩国总统文在寅于当地时间9月23日抵达美国纽约，开启为期五天三夜的外交行程。





文在寅的行程十分紧凑，24日将出席韩美首脑会谈并在联合国大会上发表演讲。文在寅与特朗普的会晤是其上任以来的第五次。此次会谈的主题是讨论举行第二次美北首脑会谈和是否推进无核化协商。值得注意的是Plus alpha。所谓Plus alpha是北韩国务委员长金正恩在南北韩首脑会谈中给出的追加信息。即金正恩对于文在寅的斡旋给出的回答，也是此次“平壤大事记”的成果。金正恩提到了在“2021年1月特朗普第一次任期结束前”的无核化时间表。Plus alpha就是针对这一时间表的无核化路线图，以及对美国的相应措施提出的要求。那么关键就是特朗普对Plus alpha作何评价。美国国务卿蓬佩奥曾提到“恰当的条件”的字眼。这指的是此前作为发表《终战宣言》的前提条件而实施的申报核设施一览表等初期无核化措施。因此，关键在于Plus alpha是否与美国所说的“恰当的条件”相适应。





有分析认为，北韩要求的相应措施除了签署《终战宣言》以外，还包括减轻制裁力度的要求。即北韩在亮出Plus alpha的同时，还提出了更高的要求。对此，美国国务部再次强调先无核化，重申立场。可见韩美首脑会谈所要解开的难题相当复杂。如果能够找到解决之道，那么就很有可能在11月美国中期选举前举行第二次美北首脑会谈，也就是说签署《终战宣言》的可能性也会大大提高。然而与之相反，也有可能让无核化陷入更深的焦灼状态。对此，蓬佩奥曾于23日在接受福克斯新闻采访时表示，就北韩放弃核武器的问题，“我们一直在针对特定设施和特定武器系统进行对话”。