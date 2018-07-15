特朗普：已取得很大进展 将会有更好的结果

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美国总统特朗普再次重申和平解决北韩核问题的原则立场。继韩美首脑会谈之后，他在联合国大会发表演说时也阐明了与北韩进行对话的意志。





特朗普在联合国大会发表演说时，最先提到了北韩问题，显示出他对北韩问题的重视。他强调需要同北韩进行对话，并希望世界各国的支持。他对韩国总统文在寅、中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三的支持表示了感谢，同时对北韩国务委员长金正恩采取的相关措施致上谢意。这和他在一年前在联合国大会上发表演说时公开表明将“完全消灭北韩”的作风截然不同，但是他再次阐明“对话和施压双轨并行”的原则，刻意表明将加强施压实现无核化。他强调说，到实现完全的无核化为止，将会持续对北韩制裁。





特朗普当天公开表明将以和平方式解决北韩核问题。他在24日举行韩美首脑会谈后，曾表明将举行第二次美北首脑会谈，在25日举行的联合国大会上又表明对话意志，可见，特朗普志在以和平方式解决北韩问题。与双边或多边首脑会谈不同，联合国大会是以全世界为对象进行的高层外交舞台，特朗普是向全世界宣布将以和平方式解决北韩问题。此外，这也是向谈判对方阐明的信息，特朗普是通过在联合国大会上发表演说，要求北韩加快采取无核化措施，从而为韩半岛和平做出贡献。