文在寅会晤安倍晋三：希望解散“和解治愈财团”

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2016年7月28日，韩日根据《慰安妇协议》设立了“和解治愈财团”。后来，《韩日慰安妇协议》成为争论焦点，无法发挥任何作用的“和解治愈财团”也终于被关闭。





在财团成立的前一年2015年12月韩日外长签署了《慰安妇协议》，主要内容为日本认定慰安妇问题的责任并作出道歉，且对设立慰安妇财团提供支援，财团成立基金由日方负担。由此，日本政府于第二年向财团捐出了10亿日元的基金。问题是在《韩日慰安妇协议》签署时期就引发了激烈的争议，慰安妇受害者和相关市民团体群起抗议和反对，要求日本正式道歉、进行法律赔偿并惩罚负责人，他们不仅反对《韩日慰安妇协议》，还坚决反对设立财团。在签署《韩日慰安妇协议》后，日本首相安倍晋三虽然在发表讲话时提及慰安妇问题并道歉，但道歉仅仅停留在口头上。





去年，文在寅政府成立后即组成了工作小组，开始研讨《韩日慰安妇协议》是否存在问题。工作小组于2017年12月27日发表研讨结果时表示，《慰安妇协议》未能充分听取和反映受害者的意见，是以政府的立场为主与日方签署的协议，尤其是并未具体向韩国人介绍韩方采取的措施，包括“慰安妇问题已经最终和不可逆转的获得解决”以及“不再在国际社会提出慰安妇问题和对日方作出指责”。在韩日签署协议当时，韩国人对协议提出的很多反对意见，经确认属实，由此，财团的关闭也是早已预见的。后来，在财团理事辞职后，财团已经不能发挥任何作用。





但是，文在寅总统表示，将不会废除《韩日慰安妇协议》，也不会提出重启协商的要求。针对财团问题，文在寅总统表示，“财团已经不能发挥其作用，需要发挥智慧，就此告一段落”。文在寅总统的话被解读为，应解散“和解治愈财团”。