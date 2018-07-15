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皮鞋工人的故事

近日，打造一双可以卖到几十万韩元的手制皮鞋，皮鞋工人能够挣到的人工费仅为1万韩元的消息在网上传开，引起人们的关注。首尔的圣水洞有很多皮鞋店，这里出售着订制的皮鞋以及各种名牌的手制皮鞋。这里的皮鞋工人每天早上要5点起床，然后工作到晚上12点。他们上班到工厂以后，除了一日三餐的吃饭时间以外，所有的时间就都是在做皮鞋。每做一双皮鞋，他们都要花费至少一个小时，而要做一双高级皮鞋则需要更长的时间。据悉，一双30万韩元（约合人民币1800元）的皮鞋，人工制作费原来只有7000韩元（约合人民币42元），后来在皮鞋工人们的要求下，才由7000韩元涨到了8500韩元。而更大的问题是，这些皮鞋工人们都无法得到最基本的劳动保障，他们连最基本的四大保险和退职金也没有，因为他们从97年韩国的金融危机以后，都换成了承包制。而这些所谓的“小老板”也没有任何的自由，用他们的话来说就是“按照公司给的设计和生产进度干活。”对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“劳动者被压榨，只有企业挣钱，这个现实太令人心酸了，希望韩国早日成为能够正当获得劳动酬劳的国家。”还有网友说：“大企业也是一样，都是这种压榨制度。”也有网友觉得不可置信：“做一双30万元的鞋，真的只能拿到7000块钱吗？”





消极安乐死

今年5月，澳大利亚最年迈的科学家古德尔前往瑞士，完成了他最后的愿望——实现安乐死。 他在自己生命最后的时间接受了神经麻醉剂的注射，听着自己最爱的贝多芬第九交响曲，安详地睡了过去。在韩国，超过60%的民众同意消极安乐死，而超过30%的民众则同意积极安乐死。消极安乐死就是中断像植物人一样没有意识患者的人为治疗，让其自然死去；而积极安乐死则是医生为植物人或者是绝症晚期患者注射致命药物，使其死去。虽然韩国目前并没有消极安乐死，但医生们对其支持度是很高的。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“患者本人的意愿和决定才是最重要的。”还有网友说：“这个事情的判断标准很模糊，很多情况下，连患者本人都无法作出准确的判断，因此是一个很难的问题。”也有网友说：“不管怎么样，难道不应该作最大的努力来维系生命吗？”





KAKAO TALK撤销功能

韩国的手机聊天应用KAKAO TALK增加了新的功能，即“将已发送的信息撤回的功能”，无论对方是否看到消息，均可撤回。对于此功能的增加，有人认为在此之前应该先调整KAKAO TALK的信息弹窗功能。因为在设置消息弹窗的情况下，即使不打开KAKAO TALK，信息也是可以看到的。因此在这种情况下，撤销功能就没有太大的意义。而KAKAO公司则表示，之所以增加了这个功能，就是因为有很多的用户希望增加这一功能。值得一值的是，中国的聊天应用微信很早就有撤销的功能，KAKAO TALK的该功能也很有可能是借鉴了微信的功能。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“以前不小心发错消息的时候真的很尴尬，这个功能实在是太好啦。”还有网友说：“哇，发出的消息可以撤销，估计谈恋爱的人们有用了。”