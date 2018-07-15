秋季预防感冒的科学方法

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天气已经入秋了，气温骤变，换季时节要特别小心感冒。以下是秋季预防感冒的科学方法。

1、冷水洗脸。每日晨、晚养成用冷水浴面、热水泡足的习惯，这有助于提高身体抗病能力，“御感冒于肌肤之外”便是这个道理。

2、体育健身法。秋冬时节应在室外适度散步、打球、做操、练拳、习剑，这样可提高身体御寒能力，防止感冒的发生。

3、晚上关窗。晚上睡觉的时候一定要关窗，夜晚温度低，冷风侵袭很容易引起哮喘等疾病的发作。

4、早晚加衣。老人、小孩和一些体质较弱、抵抗力较差的人，在早晚出门时一定要带一件外套。“春捂秋冻”之说也要因人而异，体质较弱、抵抗力较差者更要注意保暖。在秋装的选择上也要充分考虑到舒适、防护和保健等多方面因素。

5、均衡营养。天气转凉后，人们会食欲大增，在干燥季节多吃些滋阴润肺多酸的食物很好，如银耳、梨、藕、葡萄、苹果等，少吃辛辣食物，适当“贴秋膘”。

以上都是秋季预防感冒的方法，如果说感冒了，那么你知道秋季感冒吃什么好得快吗？其实秋季感冒可以喝点浓茶，蔬菜汤，吃点鸡蛋，韭菜等食物。





（文中窍门来自胡文卉听友）